È stato un vero e proprio successo su tutta la linea quello incassato dal nostrano Jannik Sinner che ieri sera ha trionfato sia nella finale di Wimbledon – contro, peraltro, il già quattro volte vincitore Alcarez – che sui social con una recente indagine di SocialCom che ha appurato che il tennis è riuscito a superare le interazioni sul web del sempre acclamatissimo calcio in uno dei (forse) primissimi casi della storia recente dello sport.

Secondo i dati raccolti da SocialCom con l’aiuto della sua piattaforma SocialData – in un’indagine in esclusiva condotta per conto di AdnKronos -, ieri sera Sinner e il suo successo a Wimbledon hanno raccolto un totale di più di 150mila citazioni: un dato che supera di, addirittura, 20 volte quello relativo alla finale del Mondiale di calcio per Club che nell’intera serata chiusa con il successo del Chelsea ha raccolto “solamente” 7mila citazioni.

“Il trionfo sulla rete e sui social di Sinner – ha spiegato il presidente di SocialCom Luca Farlaino – stabiliste un precedente storico” con il tennis che per la prima volta ha creato una quantità nettamente maggiore di “engagement” rispetto al calcio, dimostrando perfettamente il sempre più vasto interesse degli utenti della rete e – di conseguenza – degli spettatori domestici.

L’indagine di SocialCom sul successo social di Sinner: più di 7,5 milioni di interazioni

Entrando ancora più nel merito dei dati raccolti da SocialCom, la finalissima del torneo di Wimbledon – vale sempre la pena ripeterlo: vinta da Sinner – ha raccolto sui principali social più di 7,5 milioni di interazioni e visualizzazioni ai vari post che le sono stati dedicati dagli utenti, superando con un enorme stacco la finale del Mondiale per Club che, dal punto di vista dell’engagement, si è fermata ad appena 1,3 milioni di interazioni complessive; e mentre l’attenzione su Sinner è stata costante dalle 18 – orario di inizio della finale – fino alle 22, le maggiori interazioni calcistiche si sono registrate solamente dopo le 23.

Il post in assoluto più visto su TikTok – rileva ancora SocialCom – è stato il commento di Panatta condivido dall’account ufficiale del Tg1 (377mila visualizzazioni), ma quello con le maggiori interazioni (251mila) è la foto condivisa dallo stesso campione con la coppa; mentre tra gli “influencer” che hanno lodato il successo di Sinner, è il post condiviso dalla premier Giorgia Meloni a fare il boom di interazioni (146mila tra Instagram e Facebook), seguita da Buffon (88mila) e Cattelan (85mila).