La tesi dei dati rubati dal cervello di Sinner e di altri atleti da parte della Cina per utilizzarli per scopi militari

Sinner, la tesi degli studi sul suo cervello

Il mondo del tennis e i suoi appassionati, dopo la fine degli US Open, stanno aspettando l’inizio della Coppa Davis dove nel primo turno l’Italia affronterà l’Austria, di questa spedizione il giocatore più atteso non può che essere Jannik Sinner di cui in questi giorni si è parlato anche al di fuori dell’ambito sportivo. Nel podcast Pablo Torre Finds Out, il suo conduttore e creatore, il giornalista investigativo Pablo Torre, ha infatti esposto la sua tesi secondo cui il tennista italiano numero uno sarebbe a sua insaputa finito al centro di un progetto del governo cinese per scopi militari.

Il giornalista sostiene infatti che la Cina avrebbe rubato alcuni dati dal cervello di Sinner tramite un device, creato da un’azienda di Harvard e utilizzato da numerosi atleti, composto da una fascia dotata di elettrodi che si applica intorno alla testa e con la quale si leggono e ottengono diversi dati sull’attività cerebrale, soprattutto sulla sua capacità di concentrazione e resistenza alla pressione. L’azienda creatrice dell’apparecchio avrebbe spostato la sua attività in Cina mettendosi a disposizione del governo per lavori in ambito militare dove la scienza sarebbe stata inserita.

Sinner e gli altri atleti studiati

Sempre secondo Torre l’apparecchio sarebbe stato utilizzato da numerosi tra i migliori atleti di tutto il mondo e di ambiti diversi ma senza che venissero avvisati dei reali scopi degli studi in atto, che sarebbero quindi da identificare come le vittime di tutto questo processo. Oltre a Sinner poi dovrebbe essere certa la collaborazione della sciatrice statunitense Mikaela Shiffrin, dell’ex numero uno del tennis femminile la polacca Iga Swiatek e di numerosi giocatori della Premier League, campionato che può vantare di alcuni tra i migliori calciatori del mondo.

Il numero uno di Formula 1 Medicine Riccardo Ceccarelli, intervenendo al podcast ha poi confermato l’utilizzo di questo dispositivo anche nell’ambito dei motori per monitorare l’attività cardiaca e cerebrale durante momenti di stress o di forte tensione, in allenamenti fuori dalla comfort zone per prepare al meglio i piloti. Se questa tesi dovesse essere confermata quindi lo studio di Sinner si sarebbe soffermato nei momenti clou delle partite come i tie break o i match point, dove le partite vengono decise anche dalla capacità di concentrazione e resistenza allo stress dell’atleta.