Sinner colpisce sotto la cintura suo fisioterapista con la pallina/ Video, incidente nel match con O’Connell

Curioso episodio avvenuto durante il match giocato ieri fra Jannik Sinner e O’Connell, vinto dal nostro tennista azzurro, e valevole per il torneo Miami Open. Durante uno scambio fra i due il fisioterapista di Sinner ha subito un colpo nelle parti basse. La vittima, come si può notare nel video che trovate qui sotto, è Giacomo Naldi, colpito da una pallina tirata da Jannik nel suo bassoventre, nelle parti intime. Inizialmente quasi nessuno si era accorto di quanto accaduto, come sottolinea Fanpage, fatto sta che un servizio di O’Connell ha sorpreso appunto Sinner che ha deviato la pallina con il telaio della racchetta e non con la rete, dando quindi alla sfera una deviazione inaspettata e fortuita.

La pallina si è diretta quindi ai lati del campo, andando a colpire dopo un rimbalzo il povero fisioterapista. Tra l’altro la sfortuna nella sfortuna ha voluto che la pallina passasse fra il muro e la parte alta della ringhiera, una zona scoperta che ha permesso il “ferimento” del fisioterapista. Quest’ultimo è apparso dolorante e subito dopo l’incidente si è piegato in due, mentre Cahill se la rideva.

JANNIK SINNER COLPISCE PARTI INTIME DEL SUO FISIOTERAPISTA: IL COMMENTO DEL TENNISTA

Sinner, una volta accortosi di quello che fosse accaduto, si è avvicinato a Giacomo Naldi e gli ha sussurrato qualcosa, molto probabilmente delle scuse, dopo di che ha iniziato anch’esso a ridere per l’incidente che fortunatamente si è concluso con un po’ di dolore alle parti basse, ma nulla di particolare grave ovviamente. Naldi, dopo essersi ripreso, si è coperto la testa con l’asciugamano dopo di che tutto è tornato alla normalità, con il siparietto che è andato in archivio come una delle scene più curiose viste fino ad ora a Miami.

Al termine del match lo stesso Sinner è tornato sull’episodio raccontando: “Il servizio era dentro. Con il telaio la palla è andata dritta verso di lui in un punto davvero importante per gli esseri umani”, con il sorriso sulla bocca. Per la cronaca il tennista azzurro ha battuto l’australiano, anche se non senza qualche fatica.

Lavorare con #Sinner comporta comunque qualche rischio. Chiedete a Giacomo Naldi… pic.twitter.com/W8YORcSLHk — Lorenzo Andreoli (@LorenzoAndreol4) March 26, 2024













