Sinner divorzia dal coach Riccardo Piatti/ “Stai calmo cazz*”: lite dietro rottura?

Potrebbe essere giunta al termine la collaborazione tra Jannik Sinner e Riccardo Piatti. La notizia è stata lanciata ieri da Sky Sport e non sono arrivate smentite di alcun tipo, bensì alcune indiscrezioni suoi motivi della rottura. Il numero 10 al mondo sembra deciso a intraprendere una nuova avventura con un nuovo allenatore…

Ubitennis sottolinea che non sono ancora arrivate conferme, ma neanche risposte di segno opposto. Nessuna fake news, dunque, considerando che secondo gli addetti ai lavori il problema tra i due non è campato per aria. Nessuna notizia clamorosa, dunque, ma resta da capire cosa si cela dietro questa frattura dopo sette anni di gioie e di successi.

Sinner divorzia dal coach Riccardo Piatti

Nelle scorse settimane si è parlato a lungo della volontà di Jannik Sinner di affidarsi a un coach “di lusso”, ovvero un grande nome, per tentare il definitivo salto di qualità. Secondo alcune indiscrezioni, il giovane tennista italiano avrebbe pensato a McEnroe. Quest’ultimo, inoltre, ha rilasciato un’intervista che è piaciuta poco a Riccardo Piatti. La Gazzetta, invece, ha fatto il nome di Boris Becker. Senza dimenticare la lite registrata in campo tra Sinner e l’allenatore nel corso della sfida contro il giapponese Taro Daniel: «Stai calmo cazz*, sto facendo con la mia testa», le parole del 20enne. Ubitennis precisa che chi era in Australia ha visto il clan Piatti e Sinner uscire a cena insieme, anche in occasione di Capodanno: buona armonia, dunque, niente che lasciasse presagire la rottura. Ma qualcosa si è incrinato al ritorno in Italia. Forse la pesante sconfitta con Tsitsipas ha riaperto alcune ferite, ma non sono escluse anche altre ipotesi.

