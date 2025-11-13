Sinner e Alcaraz raccontano l'evoluzione del loro rapporto e della loro rivalità

Sinner e Alcaraz, il rapporto tra i due campioni

In questi giorni stanno ovviamente prendendo la scena del mondo del tennis le ATP Finals di Torino dove tutti i migliori atleti del mondo si stanno sfidando nel torneo finale che chiude la stagione ATP, tra questi ovviamente ci sono i primi due del Ranking, Sinner e Alcaraz, che sono i pretendenti per la finale. I due hanno vinto i loro primi incontri e mentre aspettano il prossimo sono stati protagonisti di un’intervista doppia sull’emittente americana CNN nella quale hanno raccontato l’evoluzione del loro rapporto, la sua situazione attuale e la stagione che li ha visti protagonisti.

Il tennista italiano ha raccontato che il rapporto tra i due è in continua crescita e che non si basa solo sullo sport che condividono ma anzi che nelle occasioni in cui i due si incontrano fuori dal campo o durante gli allenamenti che condividono, gli argomenti di conversazione non comprendono mai il tennis. Gli argomenti che condividono maggiormente i due ragazzi sono quelli della famiglia, delle amicizie e della vita fuori dallo sport cosa che ha permesso al loro rapporto di crescere e migliorare nel corso di questi anni, dandogli possibilità di conoscersi davvero.

Sinner e Alcaraz, la rivalità sportiva e non solo

Sinner e Alcaraz hanno parlato poi della loro rivalità raccontando di come sia solo sportiva e che questa si veda solamente sul campo da gioco, in maniera scherzosa poi il tennista italiano ha raccontato che durante questo lungo ma soddisfacente anno, abbia avuto più rapporto con lo spagnolo piuttosto che con la sua stessa famiglia. Il loro rapporto però si basa anche su altre passioni, in particolare quelle del golf e dello sci, nel primo però a dominare è l’atleta spagnolo mentre nel secondo l’italiano ha un divario enorme rispetto al suo rivale.

Per questo i due stanno ora iniziando a spostare il loro campo di sfida da un’altra parte, sui kart dove i due si dicono essere allo stesso livello ma intenzionati a continuare a migliorare per rendere ancora più interessante la sfida anche in quel ambito sportivo. Riguardo alla stagione appena disputata invece i due non nascondono che sia stata una delle migliori che abbiano mai avuto nella loro carriera visto il livello raggiunto e la continuità con cui è stato mantenuto, c’è stata una crescita da parte di entrambi nonostante non siano mancati ovvi momenti di difficoltà.