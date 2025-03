Si rincorrono senza sosta le voci sulla presunta crisi tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya invadendo le pagine del gossip e facendo discutere i tifosi. Le recenti dichiarazioni di Patricia Tarabini, allenatrice della tennista russa, ha rimesso in discussione il quadro generale: “Credo di aver fatto il mio lavoro”, ha affermato, sottolineando come la sua atleta abbia confessato di amare il tennis. Più che raccontare una rottura o una crisi personale, queste parole farebbero riferimento a una sportiva che vuole concentrarsi sulla sua carriera, lasciandosi alle spalle qualsiasi distrazione esterna.

La Kalinskaya, reduce da una serie di stagioni altalenanti e attualmente numero 33 del ranking mondiale, si prepara a tornare protagonista con gli Indian. Nel frattempo, Sinner prosegue il suo stop competitivo dopo la vicenda legata alla WADA. Nelle ultime ore, pare che ci siano segnali di disgelo tra Sinner e Kalinskaya. La donna ha compiuto 26 anni e ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti dei festeggiamenti. I ben attenti, hanno visto che sotto il post è comparso anche il like di Jannik.

Jannik ha ostacolato la carriera di Kalinskaya? Ecco cosa dicono i russi

Se in Italia, Kalinskaya è al centro del gossip per la relazione con Sinner, i programmi sportivi in Russia continuano a interrogarsi sul calo di rendimento e sulle difficoltà fisiche della donna. Come noto, è stata costretta al ritiro dagli Australian Open e dalla semifinale del WTA 250 di Singapore per infortunio. Alcuni esperti sottolineano una strana coincidenza: fino a prima della presunta relazione con Sinner era in ascesa, ma poi con l’ufficializzazione della frequentazione con il campione italiano il suo percorso sembrerebbe essersi interrotto bruscamente. La pressione della cronaca rosa ha influenzato il suo rendimento? Quello che è certo è che Anna ora vuole rispondere con il tennis, lasciando parlare il campo e cercando di risalire in classifica.