Sinner: “Ottimo inizio di stagione, spero di fare bene a Roma”/ “Alcaraz è un amico”

Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, è stato intervistato stamane dal programma di Rai Uno, Storie Italiane, in diretta dagli Internazionali di Roma: “Una grande soddisfazione per Roma, i grandi giocatori venivano qui da una decina d’anni, la novità è che ci staranno due settimane, ci vorrà del tempo per abituarci”. E ancora: “I ragazzi italiani ci stanno trasformando da spettatori in tifosi ma non dobbiamo mettergli troppa pressione, hanno già dimostrato di sapere arrivare fino in fondo, i risultati arriveranno anche se continuiamo a sognare una finale con un italiano, magari che vinca anche il torneo”.

DIRETTA/ Sinner Rune (risultato 6-1, 5-7, 5-7): danese in finale Atp Montecarlo 2023!

Angelo Binaghi ha proseguito: “I risultati dei tennisti possono fare da traino, e lo hanno fatto anche in passato con le grandi tenniste. E’ un circuito virtuoso, tennis e padel sono i due sporti che crescono di più in Italia, i ragazzi fanno da traino e stanno anche sfruttando questo momento meraviglioso in Italia di tennis e padel”.

Diretta/ Musetti Sinner (risultato finale 0-2): Jannik vola in semifinale!

ANGELO BINAGHI: “AI BIMBI CHE VOGLIONO APPROCCIARSI AL TENNIS…”

Angelo Binaghi ha poi parlato dei bimbi che si approcciano al tennis: “Gli si dice che deve divertirsi, che ha fatto la scelta giusta visto che questo è uno sport sano, non crea traumi, il tennis allunga la vita più degli altri secondo degli studi. E’ uno sport di confronto atletico e mentale. Ai bimbi diciamo di tenere da parte i genitori, che è meglio per noi e soprattutto per loro e gli diciamo anche che la Federazione è un esempio in tutto il mondo perchè esprime le potenzialità di tutti i ragazzi facendoli diventare dei campioni, ne abbiamo 20 nei primi 200”.

TENNIS/ Filippo Volandri: "Sinner è pronto per vincere un grande torneo. Su Berrettini..."

Angelo Binaghi ha aggiunto: “Grande impresa di Fognini, è sempre stata la bestia nera di Murray, ci fece battere la Gran Bretagna qualche anno fa ed è ancora un grandissimo giocatore e un grandissimo talento”. Su Sinner: “E’ il numero 8 al mondo ma solo perchè ha avuto infortuni, se si guarda la classifica dal primo di gennaio è quarto. E’ già fra i primissimi al mondo, può vincere qualunque torneo e rispetto ai due o tre più forti lui ha più margini di progresso”.

TENNIS, LE PAROLE DI ALBA PARIETTI E JANNICK SINNER

Alba Parietti ha poi scherzato: “Io ho un fidanzato che mi tradisce spesso con il tennis e il padel”, ed Eleonora Daniele ha aggiunto: “Anche mio marito ci gioca molto”. Alba Parietti ha aggiunto: “Io ricordo il grande Jannick Noa e quando gli sguardi provocano turbamenti si fermava a guardarmi e mi chiamava la famouse e chi lo sa che il nostro Jannik non faccia lo stesso. Poi comunque con Yannick Noah non è successo nulla. Ero anche amica di Panatta, li ho solo visti giocare non ho mai peccato”. Roberto Alessi, ha aggiunto: “Noah aveva l’occhio vigile, aveva l’occhio sulla palla ma anche sulla Parietti e soprattutto su Dalila Di Lazzaro, ma io non sono pettegolo”.

Storie Italiane ha raggiunto in diretta anche Janik Sinner che ha spiegato: “E’ stata un’ottima partenza in questa stagione, ho fatto tante partite, nuove esperienze, e qui a Roma è sempre molto speciale, tengo tantissimo al pubblico italiano, lo facciamo una volta all’anno e quindi son contento di essere qui di nuovo”. Sui colleghi italiani: “In campo ognuno cerca di fare il meglio mentre fuori dal campo siamo amici e sono persone normali. Lui ha un passo in più – dice riferendosi ad Alcaraz – ha vinto di più, ma sicuramente io ci sto provando a raggiungerlo col mio tempo, lui è stato molto veloce ma sono contento dove mi sono e non mi fermo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA