Internazionali d’Italia, quanto avrebbe guadagnato Sinner vincendo la competizione? Di recente è spuntata la (ragguardevole) cifra.

Jannik Sinner ci ha provato con tutte le sue forze, ma il sogno di conquistare gli Internazionali d’Italia 2025 si è infranto contro la solidità e la potenza del gioco di Carlos Alcaraz. Il giovane spagnolo ha vinto con merito la finale del Masters 1000 capitolino, dimostrando ancora una volta perché è considerato uno dei massimi specialisti sulla terra rossa.

Una superficie che gli è congeniale, tanto da esaltarne le qualità tecniche e la straordinaria capacità di adattamento a ogni ritmo di gioco. Per Sinner, invece, la finale è stata una prova di resistenza e maturità dopo lo stop durato 3 mesi a causa della sospensione legata al caso Clostebol.

L’altoatesino è apparso in crescita nel corso del torneo, ma contro un Alcaraz in versione praticamente perfetta (capace di sbagliare pochissimo e di gestire con lucidità anche i momenti più delicati del match), non è bastata la consueta grinta né il supporto caloroso del pubblico romano.

Differenze di superficie, peso del rientro

Va detto che la terra battuta, per quanto affascinante, non è il terreno preferito di Sinner. Il ventitreenne italiano dà normalmente il meglio di sé sul cemento, dove il suo gioco potente trova massima efficacia. Alcaraz, al contrario, sembra danzare sul rosso: il suo tennis variegato e la tenuta atletica lo rendono senza dubbio un avversario temibile in queste condizioni. E in finale lo ha dimostrato con una partita quasi impeccabile.

A pesare sul risultato sono stati di certo anche quei mesi di pausa forzata vissuti da Sinner, che inevitabilmente hanno inciso sul ritmo di gara e sulla tenuta fisica del tennista (che ha avuto anche problemi di vesciche al piede destro). Nonostante questo, il fatto che sia arrivato alla finale testimonia una ripresa incoraggiante in vista dei prossimi importanti appuntamenti, primo fra tutti il Roland Garros.

Un premio comunque importante

Nonostante la sconfitta in finale, il percorso di Sinner a Roma è stato di altissimo livello. E co il secondo posto, oltre al prestigio e ai 650 punti ATP conquistati, porta a casa un premio di ben 523.870 euro. Un bottino più che dignitoso, che si aggiunge agli altri premi già accumulati nei turni precedenti.

Il vintore Alcaraz, invece, incassa la bellezza di 985.030 euro e si prende anche 1000 punti in classifica. Nel dettaglio, il montepremi del torneo (in crescita rispetto alle edizioni passate) prevede cifre importanti anche per i tennisti eliminati prima della finale. Si va dai 291.000 euro per i semifinalisti ai 165.000 per chi si fermato ai quarti, fino ai 21.000 euro garantiti per chi si è fermato al primo turno.

A ogni modo, per Sinner questa finale rappresenta comunque un passaggio fondametale, un ritorno agli alti livelli dopo una parentesi complicata e la conferma di essere ormai una presenza stabile tra i migliori del circuito. Staremo a vedere se riuscirà a trionfare al prestigioso Roland Garros…