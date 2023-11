Sinner si ritira da Parigi-Bercy?/ “Non so se giocherò gli ottavi”: cosa è successo (oggi 2 novembre 2023)

SINNER SI RITIRA DA PARIGI-BERCY 2023? COSA È SUCCESSO

“Sinceramente non so se giocherò gli ottavi, vedremo come mi sentirò domani al risveglio”. Parole di Jannik Sinner, ma sarebbe meglio dire che il suo “domani” è in realtà oggi: infatti, l’esordio dell’altoatesino nel Masters 1000 di Parigi-Bercy si è concluso alle ore 2:37 della mattina di giovedì. Un po’ perché Mackenzie McDonald si è rivelato avversario più tosto del previsto e ha vinto il primo set, peraltro con un tie break particolarmente lungo; un po’, e soprattutto, perché gli organizzatori hanno preso una decisione parecchio azzardata.

Hanno cioè piazzato ben sei match sul campo centrale del complesso parigino, con il rischio evidente (e francamente calcolabile) di allungare i tempi a dismisura. Cosa puntualmente successa: ora, cosa di questo tipo nel tennis possono accadere, perché non si può mai davvero sapere quanto possa durare una partita. Il punto è un altro: sono considerazioni nostre, ma nel momento in cui si è capito che le cose sul centrale sarebbero andate per le lunghe la direzione del torneo avrebbe potuto (e presumibilmente dovuto) cambiare la programmazione.

I DUBBI DI SINNER

Insomma: Sinner, ricostruendo le tempistiche post-match, non sarà andato a letto prima delle 4 della mattina (volendo rimanere stretti) e oggi dovrebbe sfidare Alex De Minaur, negli ottavi di finale, intorno alle ore 17.00. Vale a dire, sostanzialmente poco più di mezza giornata dopo aver finito di giocare: anche questo già accaduto, ma non capita troppo spesso di finire una partita – in un 1000 – alle tre del mattino. Sinner ha anche ricevuto la solidarietà da parte dei colleghi.

Qualcuno sostiene che il suo fosse uno sfogo (pacato) dettato dal momento a caldo, ma è evidente che davvero l’altoatesino oggi a Parigi-Bercy dovrà verificare le sue condizioni anche perché, lo ricordiamo, tra poco sarà impegnato nelle Atp Finals e nelle finali di Coppa Davis, dunque nella calendarizzazione di questi eventi potrebbe anche starci, in un contesto del genere, rinunciare a un titolo Masters 1000 per quanto importante per non dover poi andare in difficoltà in altri eventi altrettanto preziosi nella sua carriera. Staremo a vedere…

