Domenica, 13 luglio 2025, Jannik Sinner ha battuto il campione spagnolo Carlos Alcaraz, diventando il primo italiano a vincere ufficialmente Wimbledon. Si tratta di un evento storico per lo sport italiano, festeggiato da migliaia di tifosi in tutto il mondo, o quasi. Difatti, alcuni non sono apparsi particolarmente felici per questo trionfo, a partire dai principini George e Charlotte. Difatti, i piccoli reali hanno seguito il match in prima fila insieme ai genitori William e Kate Middleton, attirando particolarmente l’attenzione per la loro reazione.

Il motivo? Il piccolo George è stato inquadrato sugli spalti con un’espressione affranta proprio mentre il tennista italiano salutava la sua famiglia e il suo team. Al che, l’immagine ha subito fatto il giro dei social, scatenando paragoni con quella dello scorso anno, quando George era stato ripreso mentre esultava per la vittoria di Alcaraz Dopodiché, è stata proprio la Principessa del Galles a premiare Sinner al termine della finale, congratulandosi personalmente con lui, mentre i suoi figli guardavano delusi la scena.

I principi reali delusi per la vittoria di Sinner a Wimbledon? Cos’è successo

Come se non bastasse, la famiglia reale britannica ha poi incontrato Jannik Sinner dopo la partita, rendendosi protagonista di una scena piuttosto imbarazzante. “All’inizio non sapevo cosa dire“, ha raccontato successivamente il tennista, ammettendo di essersi sentito un po’ a disagio. Fortunatamente, Jannik è riuscito a rompere il ghiaccio, rivolgendo qualche domanda ai giovani principi, proprio sul tennis. Al che, George ha conversato un po’ con lui, mentre Charlotte avrebbe solo sorriso timidamente. Non è infatti un segreto che la bambina tifa per Carlos Alcaraz, dato proprio la mamma Kate lo aveva svelato l’anno precedente durante un incontro con il campione spagnolo.

