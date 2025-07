Il Vaticano pubblica le "Tracce per la fase attuativa" del Sinodo sulla sinodalità: le indicazioni e le novità di Papa Leone XIV per l'unità della Chiesa

PUBBLICATE LE “TRACCE PER LA FASE ATTUATIVA” DEL SINODO SULLA SINODALITÀ

Sinodalità non significa certo “monolitica” e schematica uguaglianza di posizioni: è infatti nell’unità di diversità, di personalità – garantita dalla presenza di Cristo – che è possibile portare avanti le istanze del Sinodo sulla Sinodalità, conclusosi con Papa Francesco lo scorso anno. Da oggi il Vaticano ha reso pubbliche online le “Tracce per la fase attuativa del Sinodo”, ovvero i frutti effettivi dell’intero Cammino Sinodale con le ultime novità introdotte e approntate da Papa Leone XIV.

Il documento è stato preparato dalla Segreteria generale del Sinodo, presentate poi stamane dal cardinale Mario Grech il quale ha anche annunciato il Giubileo delle equipe sinodali per il prossimo 24-26 ottobre 2025: nella consueta dinamica in doppia direzione – dalle Chiese locali a quella centrali, e viceversa – l’obiettivo segnato resta quello di condurre il dialogo religioso verso l’Assemblea ecclesiale dell’ottobre 2028. Sono in tutto 60 pagine le “Tracce per la fase attuativa” con cui il Sinodo della Chiesa si “divide” tra indicazioni e indirizzi da perseguire nel solco inaugurato da Francesco e ora sostenuto e rilanciato da Papa Prevost.

LE NOVITÀ E LA “RISPOSTA” UNITA DELLA CHIESA IN UN MONDO DEVASTATO

Nello specifico, Papa Leone XIV ha voluto istituire due nuovi gruppi di studio a seguito della visita compiuta lo scorso 26 giugno presso il Consiglio del Sinodo: si tratta di ulteriori aiuti teologici e pastorali per sostenere il compito della Chiesa di annunciare e testimoniare il Vangelo di Cristo nel mondo, l’unico vero “insegnamento” rilanciato con forza cercando di coinvolgere tutti i soggetti «finora rimasti ai margini», ampliando l’ascolto anche in ospedale e carceri.

In un mondo di violenze, di soprusi e di guerre, «è necessaria una Chiesa che sia segno di unità»: così il cardinale Grech, segretario del Sinodo sulla Sinodalità, richiamando a quanto già nelle scorse settimane aveva sottolineato il Pontefice nel suo costante richiamo alla conversione sinodale dell’intera Chiesa Cattolica. Il dialogo è la prerogativa di una vera pace, come emergerà anche nella prossima enciclica – la prima di Leone XIV – in preparazione in queste prossime settimane di vacanza a Castel Gandolfo.

Si invita ad una Chiesa sempre più sinodale – si legge nelle “Tracce” pubblicate oggi 7 luglio 2025, ma approvate nei giorni dal Consiglio del Sinodo – facendo divenire “carne” l’attuazione dei lavori promossi negli scorsi anni: «serve ampliare le possibilità di partecipazione e corresponsabilità differenziata di tutti i Battezzati», cercando sempre più strumenti di ascolto e di dialogo che possa mantenere sempre aperta la “porta” della Chiesa di Gesù, così da ascoltare le esigenze e le fatiche di tutti rispondendo al metodo cristiano dell’incontro.

Con l’augurio di ritrovarsi tutti al Giubileo di fine ottobre con tutte le varie equipe sinodali, il documento della Santa Sede ribadisce la necessità di camminare insieme per dar conto di quella speranza che «non delude mai», e che risponde alla unicità della persona divina di Gesù Cristo.