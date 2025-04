È una tragedia ancora tutta da comprendere e spiegare quella capitata nella notte tra ieri e oggi nel piccolo comune di Francofonte in provincia di Siracusa, costata la vita ad un 17enne che è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite scoppiata in uno dei locali della cosiddetta ‘via dei pub’, ovvero la strada fulcro della movida locale: la vittima è stata poi identificata come Nicolas Lucifora, mentre dalle indagini immediatamente avviate dagli inquirenti di Siracusa si è giunti presto ad un 21enne – per ora identificato solo con le iniziali, F.M. – che si ipotizza abbia inflitto il fendente letale alla giovanissima vittima.

Siracusa: dopo la lite all’interno di un locale, un 17enne è stato ucciso a coltellate in strada

Come dicevamo già prima, per ora resta ancora un mistero quanto effettivamente accaduto nel piccolo comune alle porte di Siracusa con le primissime ricostruzioni che per ora si stanno limitando ad ipotizzare che tra il 17enne e il suo aggressore sarebbe scoppiata un feroce lite mentre si trovavano in un dei locali della movida di Francofonte, forse ulteriormente aggravata dall’abuso di alcool da parte di entrambi: dopo i primi scambi a voce dentro al locale, i due sarebbero usciti – forse allo stesso tempo per regolare i conti, oppure forse in differita – e in strada il 17enne è stato raggiunto da una singola coltellata.

L’aggressore – ovviamente – si è presto dileguato e a nulla sarebbero serviti i soccorsi per la vittima immediatamente giunti sul luogo dopo l’allarme lanciato da alcuni testimoni presenti nell’area: proprio loro avrebbero indicato agli inquirenti di Siracusa il 21enne che è stato poi fermato e sottoposto ad interrogatorio dopo il trasporto in caserma e mentre la sua presunta posizione resta al vaglio degli agenti che stanno indagato sull’accaduto; nelle prossime ore verranno analizzate anche le telecamere di sorveglianza dell’area che potrebbero aver inquadrato l’accaduto.