Sirenetta, cambiate le canzoni/ “‘Baciala’? Nuovo testo, il consenso sarà esplicito”

Nel live action de La Sirenetta alcune canzoni saranno diverse da quelle che abbiamo conosciuto. Il motivo? Rendere chiaro il consenso di Ariel a essere baciata da Eric. Lo ha svelato in un’intervista a Vanity Fair America il compositore del film Alan Menken. “Ci sono alcuni ritocchi al testo di Baciala perché le persone sono diventate molto sensibili all’idea che il principe Eric possa imporsi in qualche modo su Ariel” ha spiegato.

Live action de La Sirenetta, ancora non è possibile sapere quali canzoni saranno modificate e in quali punti, però Vanity Fair ha ipotizzato che tra i pezzi “incriminati” possa esserci il ritornello di Baciala, menzionata dallo stesso compositore del film. In particolare potrebbe subire delle modifiche la parte che recita così: “Lei ti piace / Tanto tanto da morir / Forse tu le piaci / Ma lei non sa come dirlo / Ma non servono / Le parole sai / Allora baciala”. Frasi che, forse, agli occhi del pubblico moderno potrebbero suggerire che Eric non abbia chiesto espressamente il consenso ad Ariel, che in quel momento è muta e non potendo parlare è quindi impossibilitata a esprimerlo.

Cambiate e “aggiornate” le canzoni de La Sirenetta: live action politicamente corretto?

Live action de La Sirenetta, colpita da “censura” anche la Canzone di Ursula, che sarà riscritta perché “potrebbe indurre in qualche modo le ragazzine a pensare di non dover parlare a sproposito – ha illustrato Alan Menken a Vanity Fair America – Anche se Ursula sta chiaramente manipolando Ariel per farla rinunciare alla propria voce” dunque in teoria non dovrebbero esserci fraintendimenti. Ma non si sa mai, e quindi tra le parole sotto la lente del politicamente corretto potrebbero essere finite queste frasi: “Agli uomini le chiacchere non vanno / Si annoiano a sentire “bla bla bla!” / Sulla terra va così / E le signore fanno in modo da evitare di parlare un po’ di più / Ai maschi la conversazione non fa effetto / Il gentleman la evita se può / Si innamorano però / Di colei che sa tacer”.

Le canzoni del live action de La Sirenetta saranno cambiate e saranno quindi differenti da quelle che tutti noi abbiamo sempre conosciuto. Questo film, ormai di prossima uscita, non è affatto nuovo allo scoppio di violente polemiche, soprattutto online. Il primo grande polverone si è sollevato all’uscita del primo teaser, a settembre 2022, che ha mostrato l’attrice Halle Bailey nei panni di Ariel, dando il volto a una Sirenetta diversa da quella con capelli rossi e pelle bianchissima del classico Disney.











