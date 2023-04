Siri vs ChatGPT/ Apple valuta di sostituirla: impossibile aggiornarla, meglio nuova

Che Siri è un’assistenza basato su intelligenza artificiale dovremmo saperlo tutti. Con l’avvento di Chat GPT – o almeno prima del suo blocco in Italia – sempre più utenti italiani si sono accorti delle potenzialità di questi algoritmi informatici, che talvolta, sembrerebbero esser più apprezzati degli umani.

Dopo delle recenti indagini sull’assistente virtuale di Apple, ci si è resi conto che proprio Chat GPT è più intelligente di Siri. Così, il New York Times, ha fatto sapere che il colosso di Cupertino sarebbe già a lavoro per rendere la sua assistente virtuale, molto più intelligente.

Siri intelligenza artificiale: come Apple la vorrebbe migliorare

Siri è un’assistente di intelligenza artificiale che prima di Chat GPT, non era mai stato criticato. D’altronde è normale, più si avanza con i tempi, maggiori saranno i programmi informatici che prenderanno il sopravvento, così come si evinceranno le loro migliorie. Apple vorrebbe colmare al più presto questo gap tra Siri e Chat GPT. Il problema maggiore – a detta degli ingegneri di Cupertino – sarebbe nella complessità di integrare velocemente gli aggiornamenti su Siri. Per fare un esempio, la sua costruzione naturale è così difficile, che anche un piccolo update potrebbe richiedere fino ad un anno.

L’idea sarebbe quella di sostituire Siri, perché come abbiamo appena detto, modificare la sua struttura naturale o addirittura implementare delle migliorie così significative, si perderebbe molto, troppo tempo. Ed è inaccettabile, visto che OpenAI ad esempio, viaggia alla velocità della luce. L’unica alternativa di Apple sarebbe quella di rimuovere Siri, perché lavorare sul suo miglioramento, sarebbe soltanto una perdita di tempo e soldi. Basta confrontare la velocità con cui riesce a lavorare OpenAI e quella per apportare le modifiche su Siri. OpenAI stessa, avrebbe già lavorato e migliorato tantissimo Chat GPT, la cui versione 4.0 sarebbe a dir poco sensazionale. Più veloce, maggiormente reattiva e molto più intelligente.

