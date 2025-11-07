Episodio choc in Siria dove un fedele cristiano è stato ucciso in quel di Damasco: nell'ultimo periodo, escalation di violenza contro i fedeli

Choc in Siria, dove un uomo, un fedele cristiano, è stato ucciso. Secondo i media locali, a cominciare da Syria Press, si starebbe diffondendo un malessere nei confronti delle comunità cristiane siriane, con le violenze verso i cittadini che si stanno moltiplicando. Secondo quanto sottolineato dagli attivisti, la “compiacenza in materia di sicurezza” e il “silenzio ufficiale” starebbero alimentando paura, sfiducia e un senso di abbandono tra i cittadini.

L’omicidio si è verificato di preciso in quel di Jaramana, periferia di Damasco, e la vittima si chiamava Elias Joseph al-Baba. Si trattava di un giovane che nella vita faceva l’orafo e che è stato ammazzato da un gruppo di criminali che sembra possano avere dei legami con Hayat Tahrir al-Sham – formazione armata islamica della Siria – che ha fatto irruzione nel suo negozio, lo ha derubato e poi ha sparato, uccidendolo.

SIRIA, AUMENTANO LE VIOLENZE CONTRO I CRISTIANI: MOLTEPLICI I CASI

Gli aggressori hanno portato via sia oggetti preziosi sia denaro e non c’era bisogno di sparare, ma alla fine hanno voluto ammazzarlo, lasciandolo senza vita nel suo negozio. Si tratta solo dell’ultimo crimine violento registrato da quelle parti contro i civili cristiani, con rapine, omicidi e rapimenti che, nella maggior parte dei casi, restano impuniti.

L’episodio, come riferisce Syria Press, ha suscitato indignazione fra la comunità cristiana, dove sono molti che raccontano di estorsioni, intimidazioni e altre violenze come realtà quotidiane. Le autorità locali non sono riuscite a frenare questa ondata di violenza, non garantendo la sicurezza dei cittadini; di conseguenza, ciò non fa altro che aggravare la situazione generale.

SIRIA, AUMENTANO LE VIOLENZE CONTRO I CRISTIANI MA LE AUTORITA’…

Per provare a porre fine a questo scempio, il giovane Elias Imad Asber ha lanciato un appello pubblico al nuovo presidente siriano, Ahmed al-Sharaa, chiedendo che possa rilasciare il padre, detenuto da sei mesi nel carcere di Hemto. Il figlio lo ha descritto come “un uomo semplice che ama il suo Paese, ha servito la sua comunità con gentilezza e non è mai stato coinvolto in nulla che possa danneggiare lo Stato o la sua sicurezza”, sottolineando poi che le accuse contro di lui “non si basano su prove evidenti” e che la sua famiglia continua a sperare nella sua liberazione, “confidando nella giustizia del presidente al-Sharaa”.

Spesso e volentieri, in Siria si procede con detenzioni arbitrarie, soprattutto quelle che sono avvolte nel segreto o per cui non vi è trasparenza legale. Si tratta di un altro chiaro sintomo di malessere, che va ad aggiungersi alla precaria situazione già descritta sopra: oltre alla mancanza di tutele per le comunità cristiane, le forze dell’ordine agiscono con autorità e senza un apparente motivo, in un contesto di crescente sfiducia e, nel contempo, di paura, con il rischio che la coesione sociale siriana possa sgretolarsi del tutto.