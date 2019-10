Siria, Erdogan “guerra a Kobane, ok da Putin”/ Turchia, Trump “Ue prenda prigionieri

La guerra in Siria prosegue e la novità del giorno è rappresentata dalle ultime parole del Presidente Erdogan che nell’annunciare l’imminente attacco della Turchia alla città di Kobane (simbolo della resistenza curda all’Isis, ndr) cita per la prima volta il Cremlino: «Non sarà un problema per l’attacco a Kobane neanche l’approccio mostrato dalla Russia», un modo “sottile” per dire che l’imminente attacco dopo aver conquistato nelle scorse ore le città al confine nel nord-est della Siria a ovest dell’Eufrate, vede l’ok sostanziale di Vladimir Putin. Il “sultano” turco chiaramente gioca la sua partita, anche se è lo stesso Cremlino che ieri ha dato il via libera ad Assad per riunire le truppe da mandare in sostegno dei curdi attaccati dalla Turchia; un grande caos nel quale i morti e i feriti civili aumentano sempre più sotto i raid di Ankara mentre la comunità internazionale sembra sempre più “bloccata” da veti e controveti alla Nato e all’Onu. Il leader di Ankara ha poi confermato l’intenzione di prendere d’assalto anche Manbij, altra località strategica curda a ovest dell’Eufrate: «Il nostro accordo con gli Usa prevedeva che Manbij fosse evacuata dai terroristi in 90 giorni. È passato un anno e la città non è ancora stata evacuata».

SIRIA-TURCHIA, TRUMP MONITO ALL’UE “PRENDA PRIGIONIERI ISIS”

Quanto poi alle minacce e appelli lanciati dall’Unione Europea contro di lui, Erdogan difende su tutta la linea l’invasione della Siria del nord e afferma come la Turchia non sia in guerra contro i curdi bensì contro i gruppi terroristici attivi nella regione cuscinetto tra i due Paesi: «finora sono stati uccisi 500 terroristi curdi». Parlando poi direttamente ai leader europei, il “sultano” conclude «Ho parlato con la cancelliera tedesca Angela Merkel e il giorno prima con il premier britannico Boris Johnson. Nei nostri colloqui ho capito che c’è una seria disinformazione. Starete dalla parte del vostro alleato Nato o dalla parte dei terroristi? Ovviamente non loro non possono rispondere a questa domanda retorica». Erdogan si riferisce in particolare modo a Italia, Germania e Francia dato che proprio questi tre Paesi sembrano quelli più intenzionati a imporre un embargo sulla vendita di armi ad Ankara. Nel frattempo dagli Stati Uniti continua la politica del disimpegno a seguito del ritiro delle truppe (1000 soldati) da Kobane: il Presidente Trump ha parlato del grande rischio che l’Isis torni forte con la liberazione dei prigionieri fino a ieri tenuti sotto il controllo dei peshmerga curdi «L’Europa avrebbe già dovuto riprenderli dopo numerose richieste. Dovrebbero farlo ora. Non arriveranno e non saranno mai ammessi negli Stati Uniti». Nell’incontro odierno in Lussemburgo per la riunione dei Ministri degli Esteri dell’Ue, Di Maio e l’omologo francese Le Drian hanno fatto sapere «L’operazione della Turchia nel nord della Siria rischia di mettere a repentaglio i progressi compiuti dalla coalizione globale per sconfiggere l’Isis, a cui l’Italia ha partecipato attivamente. Così si mina ulteriormente la possibilità di una soluzione politica alla crisi».

