Siria, Erdogan “Turchia non dichiarerà cessate il fuoco”/ Usa cercano di mediare

La Turchia non è intenzionata ad arrestare la propria azione militare ai danni della Siria. Lo ha annunciato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, confermando quindi l’intenzione di proseguire la propria avanzata: “La Turchia – le sue parole riportate da Repubblica – non dichiarerà mai il cessate il fuoco”. Il numero uno di Ankara ha aggiunto di non essere preoccupato per le sanzioni che gli Stati Uniti hanno deciso di imporre, ed ha spiegato ai giornalisti di ritorno da Baku che l’ingresso delle truppe siriane a Manbij “non è un fatto negativo”, a patto che “i militanti” della stessa zona siano estromessi. Parole che arrivano proprio mentre gli Stati Uniti hanno inviato in Turchia il vice presidente Mike Pence, il segretario di stato, Mike Pompeo, e il consigliere per la sicurezza nazionale Mike O’Brien, per prova a risolvere la questione.

SIRIA-TURCHIA, TRUMP CONVOCA RIUNIONE ALLA CASA BIANCA

Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha convocato tutti i leader del congresso, democratici e repubblicani, per discutere oggi alla Casa Bianca dell’offensiva turca in Sira; si parlerà in particolare della decisione del tycoon di ritirare le truppe Usa dal nord-est della Siria, e la maggioranza Dem della Camera chiederà che venga presentato “un piano chiaro e specifico per una sconfitta duratura dell’Isis”. Intanto è uscita allo scoperto l’associazione giuristi democratici, che attraverso una nota ha fatto sapere: “Il mondo sta assistendo, quasi impassibile, a un autentico crimine di guerra su vasta scala perpetrato dalla Turchia nei confronti della popolazione curda della Siria nord-orientale. La comunità internazionale – prosegue ancora la nota – assuma ogni iniziativa atta a fermare l’invasione decisa dal presidente Erdogan e utile a bloccare l’invasione e sia ugualmente bloccata immediatamente ogni fornitura di armi all’esercito aggressore turco”, invitando poi l’Italia a dare ogni appoggio possibile al governo siriano.

