Dopo poche settimane di – evidentemente apparente – pace, in Siria sembrano essere scoppiate nuove violenti tensioni che hanno costretto gli osservatori internazionali a puntare nuovamente i riflettori sulla situazione siriana dove sembra che sia in corso un vero e proprio massacro di miliziani un tempo fedeli all’ex leader Assad che (ma questa è un’informazione che deve essere ancora verificata) starebbe coinvolgendo anche diversi fedeli; il tutto con il favore – anche qui, apparente – del nuovo governo della Siria che ha avviato una vera e propria missione militare per individuare gli ultimi disertori.

Trump scrive a Khamenei: "Negoziamo accordo sul nucleare"/ "Non voglio fare del male all'Iran"

L’origine dei nuovi scontri in Siria sembrano essere legati ad un attentato organizzato da alcuni miliziani della setta alawita – appunto, fedele all’ex leader Assad deposto con la forza lo scorso dicembre con il favore della Turchia – contro le forze militari governative impegnate in una missione nell’area costiera di Latakia: il bilancio dei morti parlava – dopo l’attacco – di 16 persone coinvolte; mentre da quel momento la situazione sarebbe letteralmente degenerata giungendo a scenari di pura e semplice guerriglia urbana.

SPY GAZA/ “Gli Usa stanno trattando direttamente con Hamas, una svolta che spiazza Israele”

In Siria circa 150 persone morte negli scontri tra governo e fedeli di Assad: cosa sta succedendo

In virtù dell’attacco contro i militari, il governo della Siria ha immediatamente disposto l’avvio di quelle che vengono definite “operazioni mirate e precise” contro i “lealisti del precedente regime che hanno tradito le nostre forze e i nostri compatrioti”, il tutto imponendo un coprifuoco totale sul territorio di Tartus; mentre la realtà – in parte testimoniata dai tantissimi video diffusi in rete in queste ore – ci parla di una violenza senza pari con centinaia di persone arrestate dall’esercito e sommariamente giustiziate in mezzo alle strade.

Trump minaccia Hamas: "Liberate ostaggi o sarà l'inferno"/ Qasim: "Nuovi rilasci solo dopo accordo fase 2"

Il massacro – e questa ribadiamo essere un’informazione non ancora verificata – avrebbe coinvolto anche numerosi civili, donne e bambini, con una conta della vittima che secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani ammonterebbe a circa 150 persone morte in tutta la Siria nelle ultime ore: parte dei cittadini si sono raccolti nei pressi della base militare russa per chiedere protezione; mentre ad ora sia da Mosca che da Ankara è arrivato un appello a ridurre le tensioni per evitare di compromettere la difficile transizione tra il regime di Assad e il nuovo governo.

Alauitas ejecutados en el oeste de Siria

El HTS está masacrando civiles desarmados en las ciudades costeras sirias y en las zonas rurales de Damasco, Homs y Hama. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos (SOHR) documenta más de 100 muertes de civiles hasta el momento. https://t.co/CuIdjeSqTF pic.twitter.com/Z0AUQsUphe — lanavecomunica3 (@lanavecomunica3) March 7, 2025

#SIRIA 🇸🇾 Circa 150 morti in 24 ore nella regione di Latakia a causa di scontri tra forze governative e uomini armati descritti come membri delle forze di sicurezza del deposto regime. Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani.pic.twitter.com/HhdGRAWHvq — Asiablog.it (@Asiablog_it) March 7, 2025

Esto no es Gaza.

Esto no es Judea y Samaria. Esto es Siria. Ayer.

Árabes asesinando a otros árabes, Y los medios de comunicación?

Claro, no pueden torcerlo y culpar a los judíos.

pic.twitter.com/9AX0zwqXLs — HaGefilte | הגפילטע 🎗️ (@elgefilte) March 7, 2025