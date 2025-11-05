In Siria un progetto per riunire la popolazione dopo la guerra civile: la missione dei centri "Spazio del Cielo", che accolgono le persone in difficoltà

In un Siria che dopo decenni di guerra civili, divisioni interni e conflitti di ogni tipo sta iniziando a muovere qualche passo in autonomia per tornare a valere qualcosa sul panorama mondiale, il progetto “Spazio del Cielo” diventa uno strumento ancora più importante di quanto non lo fosse in passato, fissandosi l’obbiettivo di riunire una popolazione profondamente divisa con la leva della fede cristiana e della pedagogia: un progetto – quello siriano – presentato proprio in questi giorni sulle pagine di AsiaNews da chi l’ha fondato, ovvero la pedagogista Jina Achji.

Prima di arrivare agli obbiettivi del progetto, vale la pena ricordare che la missione di “Spazio del Cielo” in Siria è iniziata nel complesso 2012 in cui le tensioni preesistenti si sono spostate in larga parte all’interno di Aleppo: inizialmente si trattava di un piccolo centro che accoglieva appena una 70ina di studenti, ma con l’inasprirsi delle difficoltà per la popolazione, gli iscritti sono cresciuti toccando nel 2023 quota 900; mentre nel frattempo da un singolo centro ad Aleppo, ne sono stati creati altri cinque anche ad Hama e Homs.

Cos’è il progetto Spazio del Cielo in Siria: pedagogia e fede per ricostruire le società martoriata e divisa

A spiegare la sua singolare missione in Siria è – appunto – la stessa fondatrice di “Spazio del Cielo” Jina Achji che ad AsiaNews l’ha descritto come un “progetto pedagogico e psicologico” che mira a fornire supporto soprattutto a chi è in difficoltà: nei centri, infatti, vengono accolti bambini, madri, persone in difficoltà e persone senza alcuna istruzione al fine di aiutare il loro reinserimento in una società che sta (timidamente) cambiando.

Da un lato, insomma, l’educazione, ma dall’altro anche un percorso di riavvicinamento a chi fa parte di etnie o ha un credo religioso diverso, mettendo assieme nei centri in Siria cristiani e musulmani per fargli riscoprire l’importanza del dialogo, lasciando fuori quei “pregiudizi” che troppo a lungo hanno condizionato la storia siriana diventando delle vere e proprie ragioni di divisione e “annullamento dell’altro”.

Alla base di tutto – spiega ancora Jina Achji – c’è la “mia appartenenza cristiana” e il principio dell’accoglienza e dell’ascolto dell’altro, ma senza che la fede diventi una ragione per escludere chi crede in qualcosa di diverso; tutto al fine di aiutare quel “graduale ritorno alla vita” dopo tutte le tensioni che la Siria ha attraversato, vivendo “il presente e la realtà” senza lasciarsi trascinare dal “sogno perduto [di] una terra immaginaria”.