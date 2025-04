Siria Pingo nella bufera dopo la rottura con Matteo Vitali: lui interviene

Temptation Island sembrava aver rafforzato il loro legame ma, a distanza di ormai diversi mesi dalla fine del programma, è arrivata l’improvvisa rottura che ha spiazzato i fan. Siria Pingo e Matteo Vitali si sono lasciati: la coppia, che ha preso parte all’edizione del docu-reality della scorsa estate, aveva superato il tortuoso viaggio nei sentimenti uscendo mano nella mano dalla trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Tutto lasciava presagire ad un rafforzamento del loro rapporto ma, nelle scorse ore, Siria ha comunicato la fine della loro storia d’amore.

Quando inizia Temptation Island 2025? Al via i casting/ Tutte le novità sulla nuova edizione del reality

Le reazioni dei fan sono state molteplici: c’è chi si è detto dispiaciuto per la coppia e chi invece ha riempito la ragazza di critiche e insulti sotto i suoi post sui social. Una situazione per lei insostenibile e che ha portato anche lo stesso ex fidanzato Matteo ad intervenire; l’ex protagonista ha infatti pubblicato nelle ultime ore un’Instagram story in cui difende Siria e prende le distanze dalla pioggia di critiche e insulti a lei destinati dal pubblico social.

Montoya e Anita si sono lasciati dopo Temptation Island spagnolo?/ Colpo di scena dopo il falò

Matteo Vitali difende Siria Pingo: “Non vi autorizzo a scriverle insulti“

“Adesso parlo io perché qui la situazione sta andando fuori controllo nei confronti di Siria“, ha esordito Matteo Vitali con un’Instagram story pubblicata sul proprio profilo, in difesa dell’ex fidanzata Siria Pingo. “Io mi vergogno per le cose che leggo sotto i suoi post o nei messaggi privati, insulti di ogni genere. Siamo stati noi due a decidere di allontanarci, non è stata una decisione sua o mia ma nostra“.

L’ex protagonista di Temptation Island sottolinea che la decisione di lasciarsi è stata condivisa e, a seguire, difende nuovamente l’ex fidanzata invitando ad avere maggior rispetto nei confronti suoi e anche della loro attuale delicata situazione personale: “Eravamo in un momento difficile e abbiamo deciso così. Ma non vi autorizzo a scriverle messaggi di insulti nei sui confronti per come è andata la nostra storia, perché non se lo merita e per di più non siete nessuno per giudicarla. Non avete rispetto per noi e per la nostra situazione, siete solo bravi a giudicare“.

Temptation Island, è finita (ancora) tra Alessia e Lino: c'entra anche Martina De Ioannon/ "Non c'era stima"