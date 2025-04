Temptation Island, Siria Pingo e Matteo Vitali si sono lasciati, lei conferma in lacrime la rottura

Sono state una delle coppie più discusse di Temptation Island e tra mille alti e bassi il loro amore sembrava forte e solido. E invece dopo settimane di rumors ed indiscrezioni adesso è arrivata la conferma ufficiale: Siria Pingo e Matteo Vitali si sono lasciati. La conferma della rottura è arrivata dalla diretta interessata prima in un’intervista concessa a LolloMagazine.it e poi con un video sui social in cui si vede in lacrime. La loro relazione era iniziata più di 9 anni fa, ma è stata la partecipazione al reality delle tentazioni di Canale5 a mandare in crisi la coppia tra incomprensioni, accuse reciproche e silenzio sui social.

Scendendo nel dettaglio, infatti, Siria Pingo ha confessato: “Avevamo deciso di prenderci una pausa, poi ci siamo rivisti ma il giorno dopo abbiamo litigato. Da allora, non ci siamo più sentiti. Lui ha provato a scrivermi, ma io non me la sono sentita di rispondere” E subito dopo ha aggiunto: “Per adesso credo sia meglio così, lasciarci questo spazio. Non ci siamo lasciati con rancore, ma le stesse cose che non mi stavano bene continuavano a pesarmi”. Insomma, Siria Pingo e Matteo Vitali si sono lasciati dopo Temptaation Island.

Siria Pingo e Matteo Vitali perché si sono lasciati? “Stanca, incompresa e sto male”

Oltre a confermare Siria Pingo ha svelato anche perché lei e Matteo Vitali si sono lasciati non solo durante l’intervista al magazine di Lorenzo Spolverato ma anche in un video social: “Sono stanca. Stanca perché mi sento sempre incompresa. Stanca perché tutti guardano solo l’esterno e non vedono mai il cuore, quello vero. A volte vorrei solo che qualcuno mi stringesse e mi dicesse “Ti vedo. Ti sento. Sei abbastanza, anche quando non ti sembra”. E subito dopo l’ex volto di Temptation Island ha aggiunto: le stesse cose che non mi stavano bene, continuavano a pesarmi…diceva che ero troppo concentrata sul mio lavoro… Sto davvero male, quasi 9 anni non si cancellano facilmente…abbiamo due modi diversi di affrontare tutto questo.” Ecco le motivazioni su Siria Pingo e Matteo Vitali perché si sono lasciati.