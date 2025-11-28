Siria Pingo a ruota libera tra recenti delusioni e ambizioni future: dalla rottura con Matteo Vitali al ruolo di tronista a Uomini e Donne.

Siria Pingo la ricorderanno in molti per l’esperienza vissuta qualche edizione fa a Temptation Island con l’ormai ex fidanzato Matteo Vitali. Una liaison che, a dispetto dei cattivi presagi, era uscita da quel percorso più forte che mai ma che proprio qualche tempo fa è giunta ugualmente alla conclusione. Oggi la giovane si racconta al settimanale Mio – come riporta Lollo Magazine – e fa il punto non solo sull’amore e sulle amicizie ma anche in termini di ambizioni future. Vedremo Siria Pingo nuova tronista di Uomini e Donne? A quanto pare, lei non esclude lo scenario.

Ma andiamo con ordine, Siria Pingo ripercorre per il settimanale Mio le ultime sensazioni riguardo l’ex fidanzato Matteo Vitali che di recente ha ritrovato l’amore. “Quando l’ho scoperto ci sono rimasta male”, sottolinea l’ex volto di Temptation Island ponendo l’accento anche sul fattore temporale: 2 mesi dopo la rottura. Oggi la giovane guarda avanti e, come anticipato, il parterre di Uomini e Donne in qualità di tronista non le dispiacerebbe: “Ci ho pensato più volte, mi incuriosisce e sarei pronta”.

Siria Pingo e Martina De Ioannon, nessun litigio ma amicizia al capolinea: “Non la sento più, c’entrano gli screzi con Alessia Pascarella”

C’è anche il capitolo amicizie, strettamente legato al percorso a Temptation Island; Siria Pingo non sarebbe più in contatto con Martina De Ioannon e il motivo sarebbe riconducibile alle frizioni vissute in passato con Alessia Pascarella: “Non ci sia più sentite per via di quegli screzi ma con lei nessun litigio”. Sempre in orbita Uomini e Donne, l’ex volto del reality condotto da Filippo Bisciglia ha commentato anche la recente scelta di Ciro Solimeno di avventurarsi come tronista nel dating show di Canale 5 dopo la rottura con la De Ioannon. “Era un’opportunità da cogliere al volo”.