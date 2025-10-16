La Siria e la Russia sono pronte a riallacciare i rapporti dopo la caduta di Assad: al-Sharaa rispetterà gli accordi con Mosca presi in passato

A quasi un anno di distanza da quella netta rottura dopo la caduta di Bashar al-Assad e la presa del potere da parte di Ahmed al-Sharaa, la Siria sembra intenzionata a riallacciare dei rapporti economici con la Russia, un tempo principale alleato di Damasco e grande protettrice di Assad al punto che – secondo alcune voci – attualmente l’ex dittatore siriano viva sul territorio russo sotto la protezione del Cremlino.

Attualmente la Siria ambisce a tornare sullo scacchiere geopolitico mondiale, ricostruendo un paese distrutto dalla guerra civile che si è conclusa – anche se non ancora del tutto – lo scorso dicembre e rilanciando la sua economia: un piano ambizioso e che secondo alcuni commentatori potrebbe tracollare a causa dell’instabilità governativa con l’attuale presidente che dopo un anno non ha ancora organizzato le elezioni che promise dopo il golpe anti-Assad.

Tra accordi e nuove linee diplomatiche con l’occidente, alla fine la Siria sembra essersi rivolta ad uno dei suoi vicini più influenti, al punto che recentemente il ministro delle finanze Mohammed Yisr Barnieh ha dichiarato in un’intervista che per ora il governo siriano non intende chiedere prestiti “al Fondo monetario internazionale o alla Banca mondiale”, privilegiando l’obbiettivo di ricostruire il sistema finanziario locale per capire – in un secondo momento – quali settori richiederanno aiuti esterni.

Siria e Russia rilanciano i loro rapporti economici e commerciali: Mosca pronta a investire nelle infrastrutture siriane

Non solo, perché nel corso della medesima intervista, il ministro della Siria ha anche spiegato che tra gli attuali interessi del governo c’è quello di chiedere supporto alla Russia per il rilancio di “tutti i settori economici” attualmente in difficoltà e per la ricostruzione del paese che – secondo alcune stime – richiederà almeno 600 miliardi di dollari; il tutto in cambio – ovviamente – di nuove partnership strategiche a favore di Mosca.

Più o meno la stessa posizione era stata espressa anche dal presidente siriano Ahmed al-Sharaa dopo la sua recente visita a Mosca in cui ha incontrato Vladimir Putin, sostenendo fermamente che avrebbe rispettato e dato seguito a “tutti gli accordi” che furono stipulati tra i paesi durante il periodo di Assad, in una sorte di revisione completa sulla “natura delle relazioni con la Russia”; mentre Novak – vice primo ministro del Cremlino – ha detto che l’intenzione è quella di collaborare ai “progetti petroliferi” e al ripristino delle “infrastrutture energetiche [e] ferroviarie”.

Chiaro è che nel frattempo resteranno anche del tutto operative le basi militari russe che attualmente si trovano sul territorio della Siria e che funzionano come “avamposto” nel Medio Oriente; mentre dal conto di al-Sharaa sarebbe arrivata la richiesta di evitare qualsiasi rifornimento di armi da parte di Mosca ai fedelissimi di Assad, e – ma questo punto quasi certamente resterà solo una richiesta – di consegnare l’ex presidente affinché possa essere sottoposto a processo.