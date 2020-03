Sirigu al Milan?/ Calciomercato, il trend rossonero spinge verso il portiere granata

Salvatore Sirigu al Milan è uno scenario di calciomercato assolutamente plausibile. Come abbiamo già visto, e stiamo ripetendo da tempo, Gianluigi Donnarumma è destinato a non rinnovare il contratto che lo lega alla società rossonera e dunque Stefano Pioli – o Ralf Rangnick, se davvero arriverà avrà bisogno di un nuovo portiere. In questo momento il ballottaggio sembra riguardare due profili, e ne avevamo già parlato: ci sarebbe anche Juan Musso, ma per l’estremo difensore dell’Udinese c’è ampia concorrenza e dunque potrebbe essere più difficile e dispendioso chiudere l’affare, senza contare il fatto che l’argentino è in rampa di lancio e vuole provare subito a giocare la Champions League, dunque potrebbe puntare una squadra che la giochi nella prossima stagione (l’Inter per esempio, anche se qui potrebbe fare la riserva). Diverso il discorso che riguarda Sirigu: il quale rispetto al collega ha un profilo decisamente più ampio ma anche 10 anni di più, dunque un altro bagaglio di esperienza. Non sarebbe un affare in vista di un futuro a lungo termine ma una soluzione per due-tre stagioni, andando poi alla ricerca del portiere che verrà.

SIRIGU AL MILAN? CALCIOMERCATO, E’ LUI IN POLE

Sirigu al Milan confermerebbe un trend in casa rossonera: solitamente, la società si è ritrovata in casa i grandi portieri. Fu così per Christian Abbiati, che approfittò del colpo di testa di Sebastiano Rossi contro il Perugia per emergere e diventare un punto fermo per tante stagioni (e riuscendo a scalzare anche Dida, nel frattempo diventato straordinario estremo difensore), fu così per lo stesso Donnarumma che, ancora sedicenne, venne lanciato da Sinisa Mihajlovic che mandò in panchina il veterano Diego Lopez. Il quale era arrivato nel 2014 alla corte rossonera, a 32 anni; ne aveva invece 29 Jens Lehmann quando dopo 10 stagioni nello Schalke si trasferì al Milan, durando però solo sei mesi nello stesso anno, appunto, in cui Abbiati scavalcò Rossi. Dunque, i rossoneri sembrano preferire portieri esperti. Per tornare a Sebastiano Rossi (929 minuti di imbattibilità, allora record in Serie A) fu preso a 26 anni, e nella prima stagione il titolare era Andrea Pazzagli (acquistato a quasi 30 anni); adesso, la storia potrebbe ripetersi con l’eventuale ritorno alla base di Alessandro Plizzari, classe 2000 che è in prestito a Livorno in Serie B. Che possa fare la riserva a Sirigu per poi prenderne il posto?



