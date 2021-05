Sirio Campedelli, compagno Marco Carta/ “È la mia vita. Sono davvero molto felice”

Sirio Campedelli è il compagno di Marco Carta, il cantante de La Forza Mia. Dopo il coming out, la coppia non nasconde più il loro amore. “Sono gay e ho un compagno”. Con queste parole il vincitore di Amici di Maria De Filippi è uscito allo scoperto raccontando per la prima la verità nel salotto di Barbara D’Urso. “Per me è una scelta di libertà: voglio liberare la mia anima, il mio corpo, ma anche il mio pugno, la mia scrittura, la mia musica. Io avevo paura un po’ di questa giornata, della chiave: è facile cadere nella banalità, la gente può dire “L’ha fatto dopo 10 anni”. Questo è il mio percorso: ora mi sentivo pronto e sicuro, perché non puoi più tornare indietro e ora non torno più indietro. È la mia vita. Sono davvero molto felice”. Una dichiarazione importante quella fatta da Marco Carta che poco dopo è stato paparazzato in vacanza con il fidanzato Sirio che è riuscito a farlo sorridere dopo un momento davvero difficile della sua vita. Parlando proprio del suo fidanzato, Marco Carta ha rivelato: “rispetto a me lui è tutto il contrario, forse proprio per questo mi ha colpito. È molto pacato ed equilibrato, io invece sono schizzato e sempre a mille. È bello avere una persona coì rilassata accanto”.

Marco Carta/ "Il furto in Rinascente? Un brutto ricordo in via d’estinzione"

Sirio Campedelli e Marco Carta: amore da otto anni

Marco Carta e Sirio Campedelli sono una coppia felice da circa otto anni. Stando a quanto scritto dal cantante de La forza mia, la relazione sarebbe iniziata il 27 agosto del 2013 visto che ha segnalato “inizio di una relazione”. Possibile che questa sia proprio la data di inizio del loro amore; un amore importante a cui Marco Carta ha dedicato canzoni, ma anche bellissime frasi come quella pubblicata sui social. “In mezzo a tanti, Roma o Milano non fa differenza. Scelgo te mille volte” – ha scritto il cantante che non ha alcun dubbio sulla scelta del suo amore!

LEGGI ANCHE:

Marco Carta, il nuovo singolo è Mala Suerte/ Sonorità allegre e testo nostalgicoMarco Carta assolto, motivazioni Appello/ “Manca la prova del furto di magliette”

© RIPRODUZIONE RISERVATA