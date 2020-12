Sirio Campedelli, fidanzato Marco Carta/ “Conviviamo da tre anni e…”

Sirio Campedelli è il fidanzato di Marco Carta, il cantante di Amici che da diversi anni è uscito allo scoperto facendo il suo coming out. Una scelta coraggiosa per l’interprete de “La Forza Mia” che nel 2018 ha deciso di rivelare in diretta televisiva a Domenica Live di Barbara D’Urso di essere gay. Non solo, proprio in quell’occasione il cantante ha raccontato anche di essere felicemente fidanzato con un ragazzo di nome Sirio a cui è legato da circa 4 anni. Un amore importante quello che lega Sirio e Marco al punto che il cantante successivamente nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da me non ha fatto mistero di sognare un futuro e un matrimonio. “Conviviamo da tre anni, ma Sirio desidera una vita normale, non vuole che la sua faccia venga spiattellata ovunque” – ha confessato il cantante che sui social ha più volte scritto delle bellissime dediche d’amore indirizzate proprio al suo compagno.

Marco Carta: “Sirio Campedelli desidera una vita normale”

“In mezzo a tanti, Roma o Milano non fa differenza. Scelgo te mille volte” ha scritto su Instagram Marco Carta per il suo amore Sirio Campedelli, anche se il ragazzo, di cui si conosce davvero poco, sembra non essere particolarmente interessato alla popolarità. La coppia, infatti, preferisce viversi la propria storia d’amore lontano dal gossip e dai riflettori del mondo dello spettacolo come ha raccontato proprio il cantante. “Sirio desidera una vita normale, non vuole che la sua faccia venga spiattellata ovunque”. Infine parlando del suo coming out, il cantante ha precisato: “per me è una scelta di libertà: voglio liberare la mia anima, il mio corpo, ma anche il mio pugno, la mia scrittura, la mia musica” – aggiungendo – “sono innamorato di un ragazzo”. Ecco questo ragazzo è proprio Sirio con cui Marco sogna il matrimonio e una famiglia.



