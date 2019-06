SIRIO È IL FIDANZATO DI MARCO CARTA?/ Foto, “A casa mi ha detto: ‘stai tranquillo'”

Marco Carta ha trovato conforto nelle parole del suo fidanzato, che ha potuto riabbracciare subito dopo il rilascio, non appena ritornato a casa. “(In cella, ndr) Mi hanno detto che non potevo sentire nessuno se non un avvocato – ricorda il cantante – ho detto ‘aspettiamo un attimo, vorrei chiamare prima casa’. Volevo chiamare la mia famiglia, avevo bisogno di sentire loro. Sono rimasto (nella cella ndr) fino alle 4, 4.30 del mattino, a un certo punto è arrivata una donna, che aveva un ruolo ben più alto, e mi ha detto ‘guarda che dormirai a casa, non ti preoccupare’ […] Nel mentre ho chiesto a questa poliziotta se poteva chiamare il mio fidanzato e lo ha fatto, non gli potevo parlare io direttamente”. Dopo il primo momento di confusione, il ritorno a casa: “Mi hanno lasciato andare, mi hanno accompagnato loro […] Appena sono arrivato a casa, sono corso in camera, (il mio fidanzato, ndr) era un po’ addormentato e mi ha detto ‘stai tranquillo’, ha cercato di minimizzare perché ero sconvolto. La mattina dopo mi sveglio, arrivo al processo”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

“Conviviamo da 3 anni”

Si chiama Sirio Filippo Campedelli il fidanzato che da anni è al fianco di Marco Carta. No, non si tratta di un amore degli ultimi tempi, perché il cantante e Serio stavano insieme già ai tempi della partecipazione a L’Isola dei Famosi nel 2016. A Vieni da me da Caterina Balivo Marco Carta aveva infatti dichiarato: «Conviviamo da 3 anni, prima o poi lo vedrete, dipenderà da lui. Lui desidera una vita normale, non ha intenzione che la sua faccia venga spiattellata ovunque. Però magari prima o poi succederà» Il cantante ha infatti consapevolmente scelto di non esporlo al gossip, mostrando il suo volto sui social e in tv. Eppure i paparazzi hanno “rovinato” il suo piano: Sirio è infatti finito sul settimanale Chi, immortalato in baci appassionati con Marco Carta. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Il cantante intanto pensa alla musica…

Mentre le foto della vacanza che si è concesso a Mykonos con quello che dovrebbe essere il fidanzato stanno facendo il giro de web, Marco Carta pensa unicamente alla musica. Il cantante sardo ha scelto di buttarsi subito alle spalle le polemiche del presunto furto pubblicando il nuovo singolo. Su Instagram ha pubblicato un breve video della sua ultima fatica musicale che sta già scatenando l‘entusiasmo dei fans che stanno dimostrando di non aver mai avuto dubbi su di lui. “Vai avanti . La tua famiglia deve essere orgogliosa di te. Li ho conosciuti questo inverno in ospedale per tua nonna e non credo a niente di quello che ti accusano. Persone pronte a dare una mano sempre, squisite. E tu non rovineresti mai la tua carriera in questo modo”, scrive una fan. Nessun commento, invece, sulla vita privata di Marco che i fans rispettano evitando di commentare gli ultimi gossip. Ciccate qui per vedere i post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Chi è il fidanzato di Marco Carta?

Come si chiama il fidanzato di Marco Carta? Tra i fans del cantante sardo la curiosità è tanta dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi che ha beccato Carta in quel di Mykonos mentre si scambiava baci e abbracci con un ragazzo che potrebbe essere il compagno con cui ha una storia da qualche tempo e che ha sempre cercato di proteggere. A soddisfare la curiosità di tutti, però, è Tabloit.it che, oltre a pubblicare nuove foto di Marco Carta e del suo presunto fidanzato, svela anche il nome. Secondo Tabloit, il compagno di Marco Carta dovrebbe chiamarsi Sirio. Di lui, però, non si sa nulla anche se non è la prima volta che tale nome viene accostato al cantante.

È Sirio il nome del fidanzato Marco Carta

Il nome Sirio è stato accostato per la prima volta a Marco Carta da Alberto Dandolo. Il giornalista, su Dagospia, parlando della vita privata di Carta, aveva parlato della presenza di un ragazzo accanto a cantante dal nome Sirio che, oggi, torna prepotentemente a galla. “Dopo le dago-rivelazioni sulle dinamiche gay dell’Isola dei Famosi – ha scritto Alberto Dandolo su Dagospia – le donne o ex donne dei virili naufraghi ci tengono a farci sapere che i loro uomini sono etero al 100%… o quasi! L’ex fidanzata del cantante sardo mette infatti le mani avanti e dice: Se Marco è cambiato forse lo avrà fatto dopo la fine della nostra storia. Intanto ricordiamo alla signorina che il suo Marco non solo ha convissuto con un aitante ballerino di Amici di nome Francesco ma che a Milano ha un intimo amico che lo sta aspettando e che risponde al nome di Sirio…”. Sarà davvero Sirio, dunque, i nome de fidanzato di Marco Carta? Cliccate qui per vedere tutte le foto.





