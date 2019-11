Sirio Filippo Campedelli, fidanzato Marco Carta/ “Amore mio”, dedica dopo assoluzione

Sirio Filippo Campedelli è tra le persone che ha sostenuto Marco Carta durante il processo nel quale era accusato del furto di sei magliette alla Rinascente e che si è concluso con la sua assoluzione. Non è però una persona qualunque, ma il fidanzato del cantante. E lui ha citato l’artista nel post su Instagram con cui ha annunciato la fine della dolorosa vicenda. «Grazie Sirio, amore mio», ha scritto Marco Carta. Ma chi è il fidanzato? I due stanno insieme da diverso tempo: la loro relazione era cominciata nel 2016, anno in cui il cantante partecipò all’Isola dei Famosi come concorrente. A rendere pubblica la notizia della relazione è stato Alberto Dandolo, con le prime immagini e svelando il nome dell’uomo misterioso. Ci fu infatti un articolo del settimanale Chi che aveva fotografato Sirio e Marco Carta insieme in vacanza in Grecia. Della vita privata del fidanzato però si sa molto poco, se non che è originario di Milano. Sirio Filippo Campedelli preferisce infatti restare lontano dai riflettori.

SIRIO FILIPPO CAMPEDELLI, FIDANZATO MARCO CARTA: MATRIMONIO ALL’ORIZZONTE?

Negli ultimi mesi si è parlato della storia d’amore tra Marco Carta e Sirio Filippo Campedelli. Nell’estate scorsa, ad esempio, il settimanale Oggi ha spiegato che le cose procedono a gonfie vele tra loro al punto tale che i due potrebbero presto convolare a nozze. Lo stesso cantante a Vieni da me aveva rivelato di voler presto costruire una famiglia tutta sua e avere un figlio. Del fidanzato di Marco Carta però si sa poco, sono maggiori le foto dei due insieme, visto che la coppia è stata paparazzata molto, anche in atteggiamenti bollenti. Secondo Oggi i due potrebbero presto decidere di unirsi civilmente. Chissà se rivelerà qualcosa in tal senso Marco Carta durante la sua intervista in programma stasera a Live Non è la D’Urso. A Domenica Live si limitò a dire che il fidanzato è «molto pacato e tranquillo», mentre lui è «schizzato e sempre a mille». Ma questa diversità non rappresenta un ostacolo tra loro: «È bello avere una persona così rilassata accanto». Chissà se sia la persona giusta per convolare a nozze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA