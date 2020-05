Sirio Filippo Campedelli fidanzato Marco Carta/ “Tanti ostacoli ma siamo ancora qui…”

Pubblicità

Dopo il suo coming out in tv, da Barbara d’Urso, Marco Carta ha deciso nei mesi scorsi di presentare pubblicamente il suo fidanzato. Lui è Sirio Filippo Campedelli con il quale il cantante sardo si è mostrato felicemente innamorato anche in alcuni scatti social. Uniti sentimentalmente da oltre tre anni anni, prima del coming out del giovane artista di Sirio si sapeva molto poco. Una delle sue caratteristiche, tuttavia, sembra essere proprio la grande riservatezza, ed infatti sul suo conto si hanno pochissime informazioni. Grazie agli scatti social pubblicati da Carta da alcuni mesi è possibile dare anche un volto al ragazzo che è riuscito a fare breccia nel cuore dell’artista. Anche dopo la brutta vicenda che ha visto coinvolto Marco per il presunto furto alla Rinascente, Sirio è rimasto al suo fianco restituendogli il sorriso, come dimostrato da alcuni scatti pubblicati lo scorso giugno sul settimanale Chi e che li immortalavano sereni a Mykonos tra baci e tenerezze. Prima di mostrare il volto del fidanzato sui suoi social, Marco però aveva spesso parlato di Sirio in alcune interviste, facendoci entrare in punta di piedi nel loro mondo privato. La coppia, come scrive Libero Quotidiano, si è conosciuta a Milano grazie ad alcuni amici in comune e per amore di Sirio Carta si è trasferito da Roma alla Capitale meneghina.

Pubblicità

SIRIO FILIPPO CAMPEDELLI FIDANZATO MARCO CARTA: UN AMORE FORTE

Parlando del fidanzato Sirio Filippo Campedelli, era stato lo stesso Marco Carta a spiegare che sarebbe stato lui a decidere se e quando mostrarsi in pubblico. Di Sirio, Marco ne aveva parlato anche a Live Non è la d’Urso, nella puntata dello scorso novembre dopo essere stato assolto dall’accusa di furto. In quella circostanza Sirio si era fatto “sentire” con un messaggio molto importante riservato all’amore della sua vita. “Non abbiamo vissuto un periodo semplice, ma spero di essere stato all’altezza delle tue necessità. Spero di avere alleggerito i tuoi dolori, spero di averti sorretto come desideravi e spero di averti protetto come meritavi”, aveva scritto a Marco in una toccante lettera nella quale spiegava di aver dovuto fronteggiare, in concomitanza ai suoi problemi, anche la malattia e la morte del padre. “Abbiamo superato ostacoli importanti, a volte anche cadendo ma non mollando mai. E siamo ancora qui, io, te e le nostre bambine (le loro due cagnoline, ndr). Grazie amore, ti amo. Il tuo Ufi”, aveva concluso. Marco, particolarmente commosso, lo aveva definito “un amore” nonché il suo “rifugio”, dedicando proprio a lui la condanna di assoluzione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA