Sirius lascia Gemma Galgani?/ Lui esce dallo studio, lei piange ma.. (Uomini e donne)

SIRIUS E GEMMA GALGANI SI LASCIANO A UOMINI E DONNE?

Sirius e Gemma Galgani saranno i protagonisti della nuova puntata di Uomini e donne almeno secondo quanto si evince dal video promo pubblicato su WittyTv ieri pomeriggio. I fan sono già impazziti per il trash che avremo oggi dopo la scena di ieri del Titanic ma questa volta la dama torinese non starà lì a ridere, ballare e girare intorno ma si lascerà cadere sulla sua sedia in lacrime e senza avere nemmeno la forza di seguire il suo Sirius, ma cosa avrà spinto Nicola a lasciare lo studio di Uomini e donne? Al momento non è dato saperlo ma l’origine di tutto potrebbe essere legata proprio a quello che è successo ieri pomeriggio con Gemma pronta ad inveire contro Valentina, rea di essersi interessata a Nicola per uno dei suoi giochetti, e anche contro Tina. Le due si sono offese reciprocamente per minuti interi e ad un certo punto Nicola si è detto molto infastidito da tutto questo parlare.

SIRIUS LASCIA LO STUDIO DI UOMINI E DONNE PER VALENTINA?

Più volte Sirius si è detto contrario alle volgarità di Tina Cipollari pregandola più volte di usare parole più consone e meno volgari. La cosa che ha colpito il giovane corteggiatore, però, sono state le lacrime di Valentina Autiero. Lui si è detto dispiaciuto per essere, seppur in parte, la causa della sua sofferenza e per questo si è scusato sembrato davvero scosso per quello che è successo. Lei ha detto che avrebbe voluto fargli solo delle domande e che non avrebbe fatto niente di male ed è rimasta male dal suo no, ma cosa succederà oggi pomeriggio? Sirius inveirà contro Gemma per le parole che ha usato con Valentina o alla fine deciderà di andare via deciso a fare i conti con la dama romana.



