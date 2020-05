Sirius “Mi hanno lasciato il numero”/ Valentina Autiero all’attacco? (Uomini e donne)

Pubblicità

Sirius “Mi hanno lasciato il numero”, questa è la rivelazione al centro della nuova puntata di Uomini e donne in onda oggi. Il video promo di oggi rivela che il giovane corteggiatore di Gemma Galgani oggi siederà di nuovo al centro dello studio non solo per rivelare i dettagli sulla continuazione della sua conoscenza con la dama torinese ma anche per subire gli attacchi di tutti coloro che prendono parte alla trasmissione. Il giovane Nicola è reo di voler corteggiare Gemma ma solo per visibilità perché sa bene che tra loro non c’è futuro e un giorno, quando sarà possibile vedersi, lui se la darà a gambe levate. Proprio per questo Tina Cipollari ha lanciato un appello a tutte le donne all’ascolto, donne dai 20 agli 80 anni, chiamate a chiedere di lui contattando la redazione.

CHI HA LASCIATO IL SUO NUMERO A SIRIUS?

Prima che arrivino altre donne dall’esterno, però, sembra proprio che una dama di Uomini e donne abbia preso la palla al balzo accogliendo subito l’appello dell’opinionista, ma di chi si tratta? Il video anticipazioni di oggi non mostra il suo volto ma un indizio arriva dalla reazione di Gemma Galgani che, dopo la notizia, si gira subito alle sue spalle puntando contro Valentina Autiero. Davvero la dama romana ha deciso di andare contro Gemma lasciando il suo numero a Sirius e quale sarà la sua reazione? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA