Sirius Nicola Vivarelli/ “Gemma Galgani? Ci sentiamo, emozionante stare con lei”

Pubblicità

Sirius Nicola Vivarelli non ha cambiato idea e continua a frequentare Gemma Galgani. Nonostante Uomini e Donne si sia concluso, Sirius e Gemma continuano a vedersi. Conclusa la trasmissione, il 26enne è rimasto a Roma per trascorrere un’intera giornata con la dama di Torino. La coppia si è concessa una romantica passeggiata a Castel Sant’Angelo e Nicola ammette di essere stato bene e di aver sentito delle grandissime emozioni. “E’ stato tutto così emozionante, un po’ per aver ritrovato quella libertà che tanto era mancata e un po’ per stare insieme, io e Gemma, fuori dagli studi. Devo essere sincero, non mi sarei aspettato di trovarmi così bene con lei, soprattutto è stato molto bello poterla vivere in un contesto diverso, quello che rispecchia più la normalità di una coppia. E’ stata una giornata piacevole, passata in buona compagnia”, ha raccontato Sirius. Una giornata che si è poi conclusa con un bacio a stampo e con la mascherina, ma che Gemma considera importante come ha raccontato lei stessa a Uomini e Donne Magazine.

Pubblicità

SIRIUS NICOLA VIVARELLI E GEMMA GALGANI: LA BENEDIZIONE DELLA MAMMA DEL 26ENNE

Tra Gemma Galgani e Sirius non c’è ancora una vera a propria storia d’amore, ma la conoscenza tra la dama di Uomini e Donne e Nicola Vivarelli continua. “Ci sentiamo tutti i giorni: messaggi, telefonate e certo non mancano video per mostrale dove sono e cosa faccio. Mi piace molto condividere le mie giornate con lei, infatti abbiamo tutta l’intenzione e la voglia di vederci la prossima settimana. Molto probabilmente salirò io stesso nella sua amata Torino, un’occasione per trascorrere belle giornate all’aperto. Ma casa mia ha la porta aperta per Gemma – ha detto Nicola a Uomini e Donne Magazine – sicuramente mia mamma ne sarò molto felice“. Il 26enne, inoltre, può contare sull’appoggio incondizionato della madre che, ai microfoni del settimanale Chi, ha dato la propria benedizione alla conoscenza tra il figlio e la dama di Torino dichiarando: “Siamo state io e nonna Anna ad avvicinarlo a Uomini e Donne. (…). Un giorno mi ha detto: vado a corteggiare Gemma, mi piace. Abbiamo visto la felicità nei suoi occhi. Con Gemma l’attrazione è iniziata dal dialogo molto simile e dal modo di vedere la vita e l’amore. Io e lei ci siamo sentite al telefono e le ho detto che ha il mio appoggio. Osserviamo, aspettiamo. Sull’amore, io e mia mamma diciamo che sarà quel che sarà. Noi siamo di mentalità aperta”, ha detto la mamma di Nicola. Sirius e Gemma, dunque, diventeranno davvero una coppia?



© RIPRODUZIONE RISERVATA