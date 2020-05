Sirius, Nicola Vivarelli/ Uomini e donne, vuole Gemma Galgani o solo la fama?

Pubblicità

E’ arrivato in tutto il suo splendore come nella migliore delle commedie romantiche, Sirius, in realtà Nicola Vivarelli, il corteggiatore misterioso che ha conquistato il cuore di Gemma Galgani che ieri si è letteralmente sciolta per lui. Dopo tante chat, ieri finalmente è andato in scena l’incontro tanto annunciato. Sirius e Gemma hanno avuto modo di conoscersi lontano dallo studio di Uomini e donne, da soli, con tanto di fiori, musiche e distanze ma anche dei guanti bianchi che hanno permesso loro di sfiorarsi, e poi? In studio polemiche, accuse e incredulità hanno travolto Sirius, arrivato per fare la corte a Gemma, e la stessa dama rea di volersi fare corteggiare da un ragazzino di 26 anni che sicuramente non vuole lei ma è alla ricerca di visibilità e di un po’ di fama visto che poi sui social si presenta in altro modo da come lo abbiamo visto.

SIRIUS CONQUISTA IL PUBBLICO DI UOMINI E DONNE E LE POLEMICHE

Subito il pubblico di Uomini e donne ha preso di mira il corteggiatore andando alla ricerca del suo profilo social salvo poi scoprire che il bel Nicola Vivarelli si definisce un modello e arriva proprio da una squadra di influencer. Questo sembra giocare a favore delle teorie di coloro che sono convinti che il corteggiatore sia nello studio solo per la fama e un po’ di visibilità e mentre a Uomini e donne si mostra come tutto d’un pezzo, sui social lo si vede a petto nudo pronto a sfoggiare i suoi muscoli e il suo fisico. Gemma Galgani riuscirà a capire dove sta la verità arrivando a mandare via Sirius oppure rimarrà scottata come sempre accade?



