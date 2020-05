Sirius, tre corteggiatrici a Uomini e donne/”Devi metterti in gioco per tutta Italia”

Pubblicità

Sirius torna al centro dello studio per aprire la puntata di oggi di Uomini e donne e riprendere il filo proprio da dove era rimasto venerdì scorso quando tre giovani ragazze sono entrare nello studio per incontrarlo e conoscerlo. In particolare, le tre avranno finalmente modo di presentarsi oggi ma le polemiche non mancheranno soprattutto con due di loro. In particolare, una continuerà a parlare in stile comizio e se nei giorni scorsi aveva chiesto a Sirius di conoscerla proprio per non precludersi niente ed essere ancora più convinto di quello che prova per Gemma, oggi tornerà alla carica al grido di: “Devi darti una possibilità, devi farlo per te e per tutta Italia”. La sua combattività alla fine sarà premiata e Sirius le dirà di sì? Da come si evolve il promo della puntata di oggi di Uomini e donne sembra proprio di no.

ILARIA ALLA CONQUISTA DI SIRIUS A UOMINI E DONNE MA…

Dall’altro lato siede Ilaria, l’ultima alla destra di Sirius. A quanto pare la corteggiatrice di Uomini e donne prenderà la questione alla larga spingendo il bel cavaliere a dare delle possibilità anche a ragazze più giovani e, in particolare a lei. Sicuramente la bella Ilaria tirerà fuori i soliti luoghi comuni che faranno impazzire anche Valentina che in quel momento inizierà ad inveire contro di lei conquistando però un ballo con Sirius. Dall’altra parte c’è Tina Cipollari che coglierà al balzo la palla della presenza delle tre per chiedere al giovane Nicola che cos’è che una come Tina gli può dare più di una trentenne. Quale sarà la sua risposta?



