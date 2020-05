Sirius, tre corteggiatrici per lui/ La de Filippi ride, Gemma.. (Uomini e donne)

Pubblicità

Tre nuove corteggiatrici di Sirius oggi a Uomini e donne. La trasmissione sta portando a casa un boom di ascolti ogni giorno e anche oggi si prospetta una puntata interessante proprio perché il bel Nicola prenderà posto al centro dello studio perché Maria de Filippi ha pronte per lui tre nuove corteggiatrici. Questa volta a sedersi davanti a lui non saranno le dame del trono over bensì tre giovani e pimpanti ventenni pronte a farsi conoscere dal cavaliere del momento con il benestare di Gemma Galgani che continuerà a storcere il muso. La prima a bocciare le tre new entry è Tina Cipollari convinta che in realtà le tre siano troppo giovani per lui e che, quindi, non debbano presentarsi e telefonare al programma se hanno meno di sessant’anni. Sirius ride, poi si siede davanti alle tre giovani e ascolta le loro parole ma sappiamo già che non ci sarà nessuno che lo colpirà, almeno da quello che possiamo vedere dal video anticipazioni di oggi.

TRE NUOVE CORTEGGIATRICI PER SIRIUS A UOMINI E DONNE

Questo non cambierà il fatto che Gemma Galgani continuerà a storcere il naso pensando al suo bel Sirius in compagnia delle tre giovani ma sarà solo una ad attirare l’attenzione di tutti, una giovane pronta a dare una sua versione ovvero: “Se non esci con me e non mi conosci, come fai ad essere sicuro del sentimento che provi per Gemma? Esci con me così ne avrai la sicurezza…”. Maria de Filippi davanti a questa richiesta sorride e rimarca il suo concetto atipico mentre Sirius si lascia sfuggire un sorriso, alla fine si farà tentare con buona pace della dama torinese?



