Sismabonus 2023/ Agevolazione prorogata: importi e requisiti per ottenerla

Il contributi per il sismabonus del 2023 è stato prorogato ufficialmente anche al 2024. Si tratta di un’agevolazione che spetta a tutti proprietari di appartamento, che effettuano degli interventi di edilizia per migliorare la classe sismica inerenti all’edificio in questione. Ma chi può accedervi?

L’Italia è considerato un territorio ad alto rischio sismico a causa della sua posizione sfavorevole, poiché si trova tra la zolla euroasiatica e quella africana. Non è una rarità che molti terremoti si verifichino al Sud Italia. Per questo motivo, è stato prorogato l’incentivo dei lavori anti sismici.

Sismabonus 2023: la dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate

Il sismabonus 2023 rientra tra quei numero bonus per i lavori edili. In una recente comunicazione, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare alcune note importanti sulla possibilità di portare in detrazioni tale agevolazione:

“I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico”.

Nel caso specifico, la detrazione ottenibile per il sismabonus 2023 varia da minimo il 50% fino ad un massimo dell’85%, che però viene suddivisa in scaglioni:

Detrazione del 50 %: per i lavori che non migliorano la classe sismica dell'immobile (oggetto di intervento).

Detrazione del 70 %: per i lavori che milgiorano la classe sismica dell'immobile (oggetto di lavoro).

Detrazione dell'80 %: per i lavori che milgiorano di ben due classi sismiche l'immobile (oggetto di lavoro).

Detrazione dell'85%: per i condomini che migliorano di due classi sismiche, l'edificio in questione.

Il limite massimo di costi rimborsabili è pari a 96.000€ per ciascuna unità immobiliare.

