Un Eurovision 2025 clamoroso per la Danimarca che ha raggiunto la finale e permesso così alla Scandinavia di arrivare all’atto conclusivo della kermesse musicale europea con tutti e cinque i Paesi qualificati: non succedeva dal 2009. La Danimarca partecipa all’Eurovision con Sissal che porta il brano “Hallucination”: si tratta di un pezzo elettronico dal ritmo molto coinvolgente, che fa ballare il pubblico. Proprio per via del sound moderno, ha conquistato il pubblico che ha votato per lei. Anche sui social la cantante sembra davvero molto apprezzata tanto che non mancano i commenti entusiastici per via del percorso fatto proprio da Sissal. “Il miglior momento della serata: la sua qualificazione” scrive un utente dopo che, nella seconda serata delle semifinali dell’Eurovision, Sissal è volata all’atto conclusivo della competizione.

E ancora: “Sei la migliore”, “L’hai fatto”, “Che sorpresa”, “È incredibile, congratulazioni”, “Incredibile. Complimenti alla Danimarca per essere in finale”, “Semplicemente perfetto”, “Sono felicissima per lei, voterò anche in finale dalla Danimarca”: questi alcuni dei commenti arrivati per Sissal, che con la sua “Hallucination” ha convinto tutti ed è pronta a stupire anche questa sera per la finale dell’Eurovision 2025. Ma quali sono le sue quotazioni? Riuscirà l’artista a trionfare o a giocarsela fino alla fine con gli altri quattordici concorrenti in gara?

Sissal con “Hallucination” all’Eurovision 2025: quali chance ha di vincere?

Sissal, cantante in gara con “Hallucination” per la Danimarca, nonostante sia originaria delle Isole Faroe è stata appunto scelta dalla Danimarca per prendere parte alla kermesse musicale, riuscendo ad approdare fino in finale. Riuscirà a trionfare proprio lei, sicuramente un outsider rispetto a quanto previsto all’inizio? I fan sembrano essere rimasti impressionati dalla sua musica e dai commenti si evince grande stima. La Snai, però, quota una possibile vittoria della Danimarca a 100 euro. Una quota non tra le più alte ma neanche tra le più basse.