Sissi 2, su Canale 5: come finisce?/ La drammatica morte della principessa austriaca e la sorte di Franz

Sissi 2: anticipazioni ultima puntata della serie dedicata alla principessa austriaca

Sissi 2, l’amata serie TV trasmessa su Canale 5, andrà in onda questa sera con l’ultima attesissima puntata che racconterà le ultime fasi della guerra con un incredibile epilogo. L’ultimo atto della miniserie dedicata alla principessa austriaca vedrà Franz, interpretato da Jannik Schumann, e Dominique Davenport, nel ruolo di Sissi, alle prese con le battute finali dello scontro bellico con la Prussia.

Sissi 2/ Diretta e anticipazioni ultima puntata: Franz minaccia il Conte Andrassy

Sissi, sola al comando del regno austro-ungarico, cercherà di convincere la popolazione dell’infruttuoso supporto alla Prussia, tentando così di scongiurare le ripercussioni della guerra. A nulla servirà l’opera di convincimento della principessa nei confronti di Bismarck. L’avanzata degli avversari sarà inesorabile; il suo amato Franz sarà dunque costretto ad acclarare la sconfitta sul campo chiamando la ritirata. L’unica modo per rovesciare le sorti è l’incoronazione di Franz come re d’Ungheria, ma la corona sembra introvabile. Sarà proprio Sissi a trovare l’uomo che la nasconde, venendo però contagiata dal colera. Riuscirà la principessa a guarire e a convincere Franz della sua fedeltà?

Sissi 3 ci sarà?/ Ascolti record per la storia di Sissi e Franz, ma...

Sissi 2, come è morta la celebre imperatrice d’Austria Elisabetta di Baviera

Con il secondo capitolo della miniserie dedicata alla principessa Sissi che volge al termine, cresce l’attesa per il gran finale che andrà in onda questa sera su Canale 5. I fan della serie TV sperano che la storia non sia già arrivata al racconto della tragica morte dell’imperatrice, sperando dunque in un terzo capitolo in lavorazione.

Elisabetta di Baviera, conosciuta come la principessa Sissi, dopo le rivolte politiche e il convulso amore per Franz, troverà la morte in maniera del tutto inaspettata. Dopo la morte del proprio figlio, l’imperatrice d’Austria era pronta a partire con un battello per lasciare il regno. In virtù del lutto, utilizzava sempre un velo che coprisse il volto, utile per non essere riconosciuta anche nel momento della fuga. Purtroppo però, la notizia arrivò all’orecchio dell’anarchico Luigi Lucheni che organizzò l’assassinio. Recandosi sul luogo della partenza, sarà proprio l’uomo ad infliggere una coltellata fatale a Sissi, intenta a correre verso il battello in partenza.

Selene Marcorè, chi è la moglie di Neri Marcorè/ Riservatezza e amore per la famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA