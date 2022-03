Sissi, Amici 2022/ Seconda dopo LDA nella classifica ascolti Spotify

Amici 2022, Sissi primeggia tra le cantanti donne ammesse al serale

Alla vigilia del secondo serale Amici 2022, previsto per il 26 marzo 2022 su Canale 5, si delinea una classifica che riguarda i concorrenti cantanti ammessi alla fase finale del talent di Maria De Filippi. Si tratta della classifica degli ascoltatori mensili che in media registrano i concorrenti cantanti del serale di Amici 21 nel mese di marzo 2022 corrente, e la stressa vede in particolare primeggiare LDA e Sissi per diversi fattori.

LDA, tra i record messi a segno ad Amici 2022, detiene ora anche quello del cantante di Amici 2022 che registra il numero più alto di ascoltatori del mese, con oltre 800mila unità, e alle sue spalle si posiziona Sissi al secolo Silvia Cesana. Il secondo podio nella classifica degli ascoltatori mensili su Spotify Italia, targata Amici 2022, infatti, va alla pupilla della squadra competitor al serale del talent, capeggiata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Un traguardo, quello di oltre 600mila ascoltatori mensili, che fa di Sissi la cantante donna con il numero più alto di ascoltatori tra gli artisti concorrenti ad Amici 2022, nella sezione canto.

E mentre i bookmakers scommettono sul nome del papabile vincitore di Amici 2022, intanto, spunta tra i nomi più quotati quello di Sissi Cesana oltre a quello di LDA.

Sissi Cesana e il caso infrazione ad Amici 2022 con Alex

Come emerge dal daytime di Amici 2022, mentre è in corso la competizione serale del talent-show prodotto e condotto da Maria De Filippi, Silvia Cesana insieme ad Alex diventano protagonisti di un caso di trasgressione del regolamento disposto nella scuola più spiata dagli italiani. Nel dettaglio, la cantante e il cantante compagni di team sono tacciati dalla produzione Mediaset di aver commesso diverse infrazioni, con l’utilizzo di Internet e accesso impropri del pc al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Da qui, quindi, parte il provvedimento della produzione esteso a tutti i 16 concorrenti di Amici 2022, con il divieto di accesso a Internet e l’utilizzo del pc, seguito dalle reazioni più disparate della classe. In particolare, a contestare la punizione estesa a tutta la classe per via di Sissi e Alex, sono Luigi Strangis e LDA, che ha così sbottato: “E mo, che cazz* faccio?”.

