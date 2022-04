Sissi Amici 21/ Presenta il nuovo singolo “Dove sei”: sarà entrato nella Top Songs chart di iTunes Italia?

Sissi, il nuovo inedito di Amici 21 è il più apprezzato dal pubblico

C’è attesa generale per il settimo serale di Amici 21, previsto per oggi 30 aprile 2022 su Canale 5 e intanto Sissi (Silvia Cesana) ha pubblicato il suo inedito dal titolo Dove sei. Il rilascio del singolo, avvenuto alla mezzanotte tra il 29 e il 30 aprile 2022 su tutte le piattaforme musicali, ha segnato un successo importante per la cantante e pupilla di Lorella Cuccarini. Nello specifico l’artista consegue -a poche ore dal rilascio- il debutto nella Top Songs di iTunes Italy alla posizione numero 9 e segna quindi per lei il traguardo del posizionamento nella Top 10 della pregevole classifica.

Il nuovo inedito può dirsi uno dei brani più apprezzati dal pubblico di Canale 5, tra i singoli rilasciati dai cantanti in corsa all’edizione in corso di Amici di Maria De Filippi, e potrebbe vedere Sissi imporsi tra i finalisti della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi.

Come emerso nel daytime di Amici 21 in corso, andato in onda il 29 aprile 2022 su Canale 5, Sissi (Silvia Cesana) ha presentato al centro studio al talent di Maria De Filippi l’inedito Dove sei, con una performance promozionale, che ha contribuito a farla imporre tra le prime 10 posizioni nella Top Songs chart di iTunes Italia. Stando alle quote di scommesse dei bookmakers, rilasciate sui principali siti di scommesse, Sissi è indicata come prima candidata tra i concorrenti di Amici 21, alla vittoria finale.

Di seguito il testo integrale di Dove sei, il nuovo inedito di Sissi:

Dove sei adesso che non ci sentiamo?

con chi stai? dove sei? Non siamo stati insieme mai Dove sei è da un po’ che non parliamo

già lo so che ci sentiamo

anche se non ti vedo

anche se non ti vedo

ti vedo se mi perdo

ti perdo se mi trovo

ti trovo ma non trovo

un senso a tutto questo Ho chiesto a Dio di amarti

di amarti un’altra volta

ma tu amati stavolta

se ti ami è la mia svolta Ore, sono qui che cerco te da ore

persa tra gli sbalzi tuoi d’umore

che cerco di cucire ogni mio errore

perdiamoci nel blu Pensa te, invento scuse ma ci odiamo

non vedi che senza te non sono stata in piedi mai Dove sei è da un po’ che non parliamo

già lo so che ci sentiamo

anche se non ti vedo

anche se non ti vedo Ti vedo se mi perdo

ti perdo se mi trovo

ti trovo ma non trovo

un senso a tutto questo Ho chiesto a Dio di amarti

di amarti un’altra volta

ma tu amati stavolta

se ti ami è la mia svolta

ore, sono qui che cerco te da ore

persa tra gli sbalzi tuoi d’umore

che cerco di cucire ogni mio errore

perdiamoci nel blu

incontriamoci più su

