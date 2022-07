Sissi, Amici/ Con Dario è amore vero e quella fake news sull’essere “incinta”…

Su Sissi, protagonista stasera a Battiti Live, si è abbattuto un turbine di commenti per via del gossip lanciato nell’ultima settimana. Si parla infatti del fatto che la giovanissima cantante possa essere incinta. La voce è nata così all’improvviso con un commento a un video in cui Sissi canta su Tik Tok, qualcuno infatti specifica come lei e il suo fidanzato Dario siano pronti ad annunciare la gravidanza. Il video è diventato rapidamente virale e sappiamo poi come le cose vadano a finire in questi casi. I fan si sono scatenati poi quando hanno visto la ragazza ospite a Subasio Music Club con una maglia gialla che sembrava far intravedere un po’ di pancia. La notizia presto è stata smentita dimostrandosi una fake news

Sissi di Amici 21 è incinta?/ Spuntano rumors dal web ma...

Sissi, canta con il cuore di una principessa

Sissi è il diminutivo di Silvia Cesana così ama farsi chiamare dagli amici e questo è diventato il suo nome d’arte, un nome regale degno della principessa della musica. È giovane 22 anni e già un trascorso fitto di eventi artistici, incide due pezzi supportata dalla casa discografica Sugar e nel 2019 si presenta a X Factor riuscendo a entrare ai bootcamp. viene eliminata prima della tranche finale ma questo non ferma la nostra Sissi che si presenta dinamica e piena di voglia di fare al programma televisivo Amici di Maria arriva in finale nel gruppo di Lorella Cuccarini non esce vincitrice del programma ma sicuramente questo sarà il suo sicuro trampolino di lancio. È proprio grazie alla partecipazione al programma che firma il contratto con la casa discografica vincendo il primo premio della critica che gli permetterà di pubblicare il suo primo ep.

Amici 21, Sissi lancia il videoclip di Scendi/ I complimenti di Lorella Cuccarini...

Sissi e Dario amore vero

Durante il percorso fatto nel programma televisivo Sissi ha trovato l’amore infatti all’interno della casa di Amici lei e Dario hanno fatto coppia fissa. Un amore che sembra essere più forte anche delle distanze e del caos che imperversa fuori da quello che erano abituati a vivere nel programma televisivo e si i due ragazzi si amano e lo dichiarano pubblicamente con faccine e cuoricini sul i loro profili Instagram.

Il primo ep Leggera

Il 27 maggio scorso è uscito il primo ep di Sissi dal titolo “Leggera” la casa discografica Sugar la stessa che aveva creduto in lei quando ancora non aveva partecipato a nessun talent questa volta a puntato su un successo sicuro forte del fatto che ormai la nostra Sissi è la principessa della musica leggera Italiana. Ecco che per lei inizia una nuova emozionante avventura, proprio grazie a questo nuovo album parte il suo primo tour e la possibilità di cantare dal vivo. La stessa Sissi ha dichiarato essere una grande emozione che non vede l’ora di provare. Sono quattro le date confermate ma potrebbero essere integrate secondo la disponibilità dell’artista.

Alex e Sissi, cantano insieme "Shallow"/ Da Amici 21 a Sanremo 2023?

Il video di Scendi di Sissi













© RIPRODUZIONE RISERVATA