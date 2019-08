Sissi – destino di un’imperatrice/ Su Rai 3 il film con Romy Schneider (28 agosto)

Sissi – destino di un’imperatrice è il film che Rai 3 offre per la sua prima serata di oggi, mercoledì 28 agosto 2019. Andrà in onda dalle 21:20 circa in poi e risale al ’58, con la regia di Ernst Marischka: la pellicola appartiene ai generi storico e sentimentale. Il ruolo di Elisabetta di Baviera è affidato a Romy Schneider, una delle sue interpreti più celebri per il piccolo e grande schermo. Il cast raccoglie inoltre Karlheinz Bohm nei panni dell’Imperatore Francesco Giuseppe I d’Asburgo e Magda Schneider in quelli della Duchessa Ludovica di Baviera, ovvero la madre della futura Imperatrice d’Austria. Al loro fianco troveremo inoltre attori come Gustav Knuth, Uta Franz, Vilma Degischer, Josef Meinrad, Erich Nikowitz e Senta Wengraf.

Sissi – destino di un’imperatrice, la trama del film

La trama di Sissi – Il destino di un’imperatrice si concentra sulla personalità della giovane Elisabetta, conosciuta anche per il suo forte amore per i viaggi e per l’Ungheria. Sarà il Paese infatti che le darà la possibilità di conoscere il conte Andrassy, di cui si innamorerà perdutamente e da cui verrà ricambiata. L’Imperatrice si è sposata tempo prima e lo ha lasciato a Vienna a gestire gli affari politici, ma la conoscenza di Andrassy darà la possibilità a Sissi di cercare un accordo fra l’impero e i ribelli che vorrebbero rendere il Paese indipendente. Nonostante questo, Elisabetta farà il suo rientro a Vienna e partirà subito dopo per la montagna per una breve vacanza con il marito. Alla felicità di quei giorni seguirà tuttavia una brutta notizia: Sissi ha un’infezione polmonare. Sarà costretta quindi a rimettersi in viaggio per andare in località più calde, fra cui Corfù. La lunga malattia sarà devastante sotto molti punti di vista per la giovane regnante, che potrà trovare sollievo grazie al costante sostegno della madre Duchessa. Trovata finalmente la strada della guarigione, apparirà di nuovo al fianco del marito per degli incontri diplomatici nel regno Lombardo-Veneto. L’accoglienza non sarà delle migliori, dato che i cittadini e in prima linea l’aristocrazia milanese, sono diretti verso l’indipendenza grazie all’insurrezione avvenuta a Venezia nel ’48.

