Sissi di Amici 21 è incinta?/ Spuntano rumors dal web ma…

Sissi e Dario di Amici 21 aspettano un bambino?

Sissi, all’anagrafe Silvia Cesana, si è fatta conoscere con la sua partecipazione ad Amici 21. La cantante classe 1999 di Merone, in provincia di Como, è arrivata fino in finale. Ma dentro il talent show di Maria De Filippi Sissi ha anche conosciuto il suo attuale fidanzato: il ballerino Dario Schirone. I due sono più innamorati che mai, tanto che nei giorni scorsi è circolata la voce che la cantante sia incinta, come riporta il sito Webboh. È bastato un video di lei che canta e una frase mai detta: “Sissi e Dario annunciano la gravidanza”, per far diventare virale il TikTok. Ma ovviamente si tratta di una fake news, Sissi non è incinta. Il gossip ha iniziato a circolare dopo la partecipazione di Sissi a Subasio Music Club in cui la cantante indossa un abito giallo che segna le sue forme: un po’ poco – e anche un po’ maleducato – per fa pensare a una gravidanza della giovane artista.

Sissi e Dario innamorati dopo il talent show

La relazione tra Sissi e Dario procede a gonfie vele e i due non hanno annunciato nessuna gravidanza. Anzi. Molto probabilmente la fake news è stata diffusa solo per guadagnare qualche follower. Nessuna gravidanza e nessuna crisi per Sissi e Dario. Qualche tipo fa a Verissimo la cantante aveva raccontato la bella sorpresa che il ballerino le aveva fatto: “Mi ha fatto una sorpresa a casa quando sono tornata. Appena sono tornata a casa gli scrivevo, gli chiedevo ‘quando ci vediamo? che facciamo?’. E lui mi rispondeva in modo strano, diceva ‘Ti devo dire delle cose, non posso dirtele adesso’. Poi entro dentro casa e lo vedo. È stato bello, l’ho rivisto subito. Non è cambiato molto rispetto a prima. Adesso ovviamente siamo più liberi, ma non è cambiato nulla tra di noi. Non mi aspettavo di provare delle cose così dentro un contesto del genere. Però non potevo trattenermi. Lui è bravissimo, è dolce”.

