Sissi/ Dopo Amici 21 confessa: “Sono cambiata. Ho trattenuto le emozioni ma ora…”

Sissi e il successo dopo Amici 21

In tanti speravano e credevano sarebbe stata lei a vincere Amici 21, invece Sissi, nome d’arte di Silvia Cesana, si è classificata al terzo posto tra i cantanti, dietro ad Alex e Luigi. Un percorso iniziato a novembre che si è però subito rivelato uno dei più determinanti di questa edizione. Con la sua voce forte e cristallina Sissi ha conquistato giuria e pubblico, aggiudicandosi la finale senza finire neanche una volta al ballottaggio. Questo non è bastato per conquistare la vittoria finale poi andata a Luigi.

Eppure Sissi si dice contenta, fiera di un percorso che ha contribuito a cambiarla e farla crescere. In un’intervista rilasciata a WittyTv dopo la finale, Sissi ha infatti ammesso di essere sorpresa di essere arrivata fino alla fina oltre che felice della sua crescita personale oltre che artistica.

Sissi dopo Amici 21: “Sono cambiata”

“Pensavo che sarebbe stato molto più semplice in un certo senso, non pensavo che ci fosse così tanto lavoro dietro. – ha ammesso Sissi dopo Amici 21, spiegando che – Io pensavo di non arrivare dove sono ora, sono mega soddisfatta in realtà. Mi dispiace di alcune cose, di altre ne sono fiera.” Quella di Amici, d’altronde, “È un’esperienza che ti porti dentro per sempre. Quella da raccontare alla gente: “lo sai che quando avevo 20 anni ho fatto Amici”!” Alla fine della chiacchierata, Sissi ha dunque sottolineato la sua crescita: “Sono cambiata, già mi trattengo molto di mio anche qui mi sono trattenuta tanto, ho trattenuto le mie emozioni. Però una cosa che ho capito, che è quella di essere più diretta e più sicura di me, mi ha aiutato qui e mi aiuterà più avanti.”

