Sissi e Dario stanno insieme ad Amici 21/ La mamma di lui entusiasta: “Vi amo”

Anche quest’anno non sono mancati flirt nella scuola di Amici. Tra quelli che più hanno appassionato i fan della scuola di Canale 5 c’è quello che vede protagonisti Sissi e Dario. Lei cantante della squadra di Lorella Cuccarini, lui ballerino di Veronica Peparini; la loro storia è iniziata pian piano, da un’affettuosa amicizia. Sissi ha inizialmente tentennato, soprattutto a causa della differenza d’età.

Luigi Strangis, chi è il concorrente di Amici 21/ La confessione choc sul diabete

Il fatto che lei fosse più grande di lui (ha 22 anni, Dario 17) l’ha messa in crisi, soprattutto all’inizio della conoscenza. I due, però, hanno scoperto di provare un sentimento tale per l’altro da non poterlo ignorare, poi la convivenza forzata ha fatto il resto. È così arrivato un primo bacio, seguito da molti altri e dalla consapevolezza di voler stare insieme.

Dario Schirone, chi è il concorrente di Amici 21/ "Problemi fisici superati"

Sissi e Dario, la mamma di lui entusiasta della coppia: “Vi amo entrambi”

La storia tra Sissi e Dario procede a gonfie vele ad Amici 21. La cantante ha avuto modo di parlare anche con la mamma di Dario che si è detta entusiasta della loro storia. “Io già l’adoro perché non ti ha dato il bacio subito”, ha ammesso la donna al telefono col figlio nel corso di un daytime. Sissi ha poi avuto modo di parlare direttamente con lei: “Io ti voglio troppo conoscere. Poi mi devi cantare una canzone”, ha dichiarato la donna. E ancora a Sissi ha detto: “Sei carinissima. Amo da morire a Dario e ora pure a te. Fatevi le coccole”, li ha infine incoraggiati. I due, al serale, si troveranno però a scontrarsi, essendo finiti in due squadre differenti.

LEGGI ANCHE:

Aisha, chi è la concorrente di Amici 21/ La lotta per l'accettazione commuove la Tocca

© RIPRODUZIONE RISERVATA