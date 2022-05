Sissi finalista Amici 2022?/ I motivi: Dove sei si posiziona….

Amici 2022, si avvicina la finale: Sissi una dei 5 finalisti?

Manca poco alla messa in onda della semifinale di Amici 21, attesa per la prima serata del 7 maggio 2022 su Canale 5, dove -stando alle annesse anticipazioni tv – Sissi (Silvia Cesana) è proclamato prima finalista del talent. Salvo quindi una possibile smentita della decretazione di Sissi tra i finalisti del talent, la pupilla di Lorella Cuccarini concorrerà tra i 5 finalisti previsti al nono nonché ultimo serale di Amici 21, per la vincita del montepremi finale.

Perchè Sissi meriterebbe la finale di Amici 21? I punti di forza

A quanto pare Sissi è uno dei concorrenti di Amici 21 favoriti alla vittoria del talent dai bookmakers, tanto che è indicata al primo posto nella classifica delineatasi sulla media delle quote di scommesse rilasciate sui principali siti adibiti alle stesse sul vincitore del talent. Questo, anche se si è classificata quarta, nella classifica del televoto indetto sui concorrenti in corsa alla semifinale di Amici 21.

Particolarmente virale, tra le esibizioni che ha registrato al serale di Amici 21, è inoltre diventata quella del duetto inciso con Alex (il compagno di squadra Alessandro Rina) sulle note di Shallow di Lady Gaga featuring Bradley Cooper, che ha emozionato il pubblico.

Sissi merita la finale di Amici 2022? I punti deboli

Oltre i punti di forza non mancano motivi per cui -sempre a detta dei telespettatori- Sissi non meriterebbe la finale di Amici 21. A detta delle critiche che giungono sul suo conto sui social, Sissi (Silvia Cesana) sarebbe tra i concorrenti in corsa al talent a beneficiare del maggior spazio televisivo nel daytime per la sua relazione con il fidanzato conosciuto al talent Dario Schirone, motivo per cui sarebbe stata in qualche modo favorita rispetto ad altri, nella competizione. Per l’ insegnante di canto Rudy Zerbi, talvolta, la cantante di Dove sei lui avrebbe peccato di incapacità artistica nell’interpretazione nel canto, tanto da metterla alla prova in diverse performance al serale di Amici 21. Tra gli altri punti deboli della cantante, va indicato che Sissi, nonostante il debutto del nuovo inedito Dove sei sia stato alla #9 nella classifica Top songs di iTunes Italy, al momento lei non svetta con la sua musica nelle principali classifica di vendita. Dove sei, ad esempio, non si impone tra le tendenze per la musica su YouTube, nella Top 20, dove invece si classificano l’eliminato da Amici 21 LDA e i concorrenti Luigi, Albe e Alex.

