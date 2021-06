Sissi la giovane imperatrice/ Su Rai 3 il film con Romy Schneider (4 giugno)

Cast e curiosità del film Sissi la giovane imperatrice

Il film Sissi – la giovane imperatrice andrà in onda oggi, venerdì 4 giugno, nella prima serata di Rai 3 dalle ore 21 e 20. Film di genere sentimentale, drammatico, è stato girato nel 1956 con il titolo originale di Sissi – Die junge Kaiserin. L’opera vede come protagonisti alcuni dei più famosi attori del tempo, già interpreti degli stessi personaggi nel primo episodio. Il regista è Ernst Marischka, personaggi dell’opera sono Romy Schneider nei panni di Elisabetta di Baviera ovvero la principessa Sissi, Karlheinz Böhm interpreta per la seconda volta l’ imperatore Francesco Giuseppe d’Asburgo detto Franz, Magda Schneider che interpreta la duchessa Ludovica di Baviera madre nella realtà e nel film di Sissi, Gustav Knuth nei panni del celebre e dissoluto Duca Massimiliano cioè il padre della principessa.

Sissi la giovane imperatrice, la trama

La pellicola Sissi la giovane imperatrice mostra alcuni dei tratti che hanno segnato la storia della vita della principessa Sissi. La giovane infatti subito dopo il matrimonio è costretta ad adattarsi al rigido cerimoniale spagnolo utilizzati dalle corti d’Asburgo. La convivenza con la suocera ovvero sua zia Sofia, non è molto semplice in quanto la regnante non accetta l’intemperanza di Sissi e la ritiene incapace di portare avanti una famiglia considerando soprattutto la giovane età della ragazza e l’assenza del marito, suo figlio, impegnato a portare avanti gli interessi dell’impero di fronte ad una recente crisi interna e al rischio dello scoppio di una guerra civile. IN questo ambiente una splendida notizia sembra rafforzare ancor di più il rapporto tra Franz e Sissi, ovvero l’arrivo del loro primo figlio. Alla nascita della bambina, l’arciduchessa Sofia, capisce immediatamente che Sissi è inadatta a crescere la piccola così la fa trasferire in un’altra ala del castello dove potrà prendersene cura personalmente insieme alle governanti. Sissi amareggiata da questa incresciosa situazione si confronta con Franz, imponendo la restituzione di sua figlia, il marito però , per certi tratti succube della madre, conferma l’inadeguatezza di Sissi e si dice d’accordo con la mamma.

Questo è un momento di rottura per la coppia, infatti Sissi se ne andrà da palazzo tornando in Baviera dai suoi genitori senza però fare parola su l’accaduto. La madre che comprende subito la situazione, si schiera dalla parte di Sissi, i figli hanno diritto di crescere con i genitori, il padre però, il Duca Massimiliano, sorprendendo tutti, rimprovera teneramente la figlia prediletta. Le dice di tornare a quelli che sono i suoi doversi, in quanto non è più solo Sissi ma è anche madre, moglie e imperatrice del regno più grande. Infatti, non è solo in ambito personale e privato che Franz è costretto ad affrontar problemi ma anche nel governo del proprio regno a causa delle guerre continue con l’Ungheria. Solo l’appoggio di Sissi potrà aiutarlo a sanare uno scisma che si preannuncia terribile. Franz arriva così a casa dei suoceri a convincere Sissi a tornare a casa, i due vivranno un periodo di pace e tranquillità per qualche giorno, come se non fossero due imperatori. Al ritorno a casa, dovranno affrontare i doveri di corte e dunque la questione ungarica. L’impegno appassionato di Sissi e l’intermediazione del conte Andrassy saranno fondamentali per realizzare quello che sarà definito impero Austro Ungarico che avrà un unico sovrano ovvero Franz. La fine del film vedrà infatti l’incoronazione, particolarmente emotiva e importante di Sissi come Imperatrice di Ungheria.

