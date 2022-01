Sissi, la serie tv/ Anticipazioni ultima puntata: Franz in Lombardia, Sissi incinta

Sissi, la serie: finale di stagione, colpi di scena nell’ultima puntata

Questa sera, martedì 11 gennaio, alle 21.25 su Canale 5 va in onda l’ultimo appuntamento con la prima stagione di “Sissi”, la siete che racconta la vita della Duchessa Elisabetta di Baviera, diventata Imperatrice d’Austria. La fiction ha riscosso un buon successo in Italia: la prima puntata in onda il 28 dicembre ha conquistato 3.383.000 telespettatori con share del 16,7%, mentre la seconda puntata in onda il 4 gennaio ha appassionato 2.994.000 telespettatori con share del 14,1%. Dominique Devenport interpreta la principessa, diventata un mito grazia ai film con Romy Schneider: “Ho visto i suoi film solo dopo aver ottenuto la parte. Penso che la nostra versione della storia di Sissi possa coesistere con i classici, anche perché è meno idealizzata e più realistica. Quella di Elisabetta è una storia di emancipazione femminile che risuona in maniera molto potente e reale nel mondo di oggi”, ha detto l’attrice a Vanity Fair.

Sissi, anticipazioni ultimi episodi 11 gennaio

Franz (Jannik Schümann) è sopravvissuto all’attentato. Il Conte Grünne interroga l’esecutore e scopre che l’atto è stato commissionato dall’ungherese Lajos, il protettore di Fanny. Dopo la sua guarigione, Franz parte per la Lombardia per soffocare le insurrezioni. Sissi si prende cura dei feriti che tornano dal fronte. Nell’ospedale allestito a Laxenburg arriva anche Grünne. Il Conte informa l’imperatrice che a Milano l’esercito austriaco sta soccombendo e che l’Ungheria potrebbe approfittare della situazione per una nuova insurrezione. Sissi raggiunge Franz e gli consegna una lettera del Conte Andrássy.

Il Kaiser si accorge che la moglie è nuovamente incinta e la accusa di avere una relazione con Grünne. Franz accetta l’intercessione di Sissi in favore dell’Ungheria e l’intera famiglia imperiale si prepara a parte per Buda, per distendere i rapporti e incontrare il Conte Andrássy. A Buda Lajos cerca nuovamente di assassinare il Kaiser, ma viene ucciso da Andrássy. Sophie, la secondogenita degli Imperatori, si ammala e muore. Nel frattempo, Fanny viene arrestata e condannata a morte. Dopo avere parlato un’ultima volta con l’amica, Sissi assiste alla sua impiccagione.

