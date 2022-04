Sissi presenta “Dove sei”, Amici 21/ Testo e significato dell’inedito

Amici 21, Sissi presenta l’inedito Dove sei

Alla vigilia del quinto serale di Amici 21, atteso per il 16 aprile 2022 su Canale 5, Sissi (Silvia Cesana) presenta al grande pubblico del piccolo schermo il singolo Dove sei. L’inedito, esibito dalla pupilla di Lorella Cuccarini nel daytime del talent di Maria De Filippi, è una presa di coscienza dell’amore che si nutre verso l’altra persona, con la quale si sente di non aver mai avuto una relazione vera: quando lei pensa a lui, si perde, e quando comincia a pensare a lei, lo perde e viceversa. Questo accade, forse, perché entrambi i due amanti non amano se stessi, e nell’inedito Sissi sembra non a caso esortare la persona amata a ritrovarsi, singolarmente in primis, nel tentativo di potersi ricongiungere in coppia, come lei chiede in preghiera.

SISSI, AMICI 2022/ Sfida ancora Carola, Twitter insorge e i giudici annullano tutto!

Il testo di Dove sei, di Sissi di Amici di Maria De Filippi

Qui di seguito, testualmente è riportato l’inedito di Dove sei, il nuovo inedito che Sissi lancia ad Amici 21:

Dove sei adesso che non ci sentiamo?

con chi stai? dove sei? Non siamo stati insieme mai

Dove sei è da un po’ che non parliamo

già lo so che ci sentiamo

anche se non ti vedo

anche se non ti vedo

ti vedo se mi perdo

ti perdo se mi trovo

ti trovo ma non trovo

un senso a tutto questo

Amici 21, LDA si sfoga/ "Io in secondo piano, dopo Alex e Sissi? Ora torna Luca!“

Ho chiesto a Dio di amarti

di amarti un’altra volta

ma tu amati stavolta

se ti ami è la mia svolta

Ore, sono qui che cerco te da ore

persa tra gli sbalzi tuoi d’umore

che cerco di cucire ogni mio errore

perdiamoci nel blu

Pensa te, invento scuse ma ci odiamo

non vedi che senza te non sono stata in piedi mai

Dove sei è da un po’ che non parliamo

già lo so che ci sentiamo

anche se non ti vedo

anche se non ti vedo

Ti vedo se mi perdo

ti perdo se mi trovo

ti trovo ma non trovo

un senso a tutto questo

Ho chiesto a Dio di amarti

di amarti un’altra volta

ma tu amati stavolta

se ti ami è la mia svolta

ore, sono qui che cerco te da ore

persa tra gli sbalzi tuoi d’umore

che cerco di cucire ogni mio errore

perdiamoci nel blu

incontriamoci più su

Sissi, Amici 21/ Talento cristallino, capace di proporre inediti coerenti tra loro













© RIPRODUZIONE RISERVATA