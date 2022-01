Sissi serie tv, 2a puntata/ Anticipazioni e diretta: il tradimento di Franz

Sissi, serie tv: anticipazioni seconda puntata 4 gennaio

Martedì 4 gennaio, in prima serata, canale 5 trasmette la seconda puntata della serie tv Sissi, dedicata alla storia d’amore tra Sissi e l’imperatore D’Austria Francesco Giuseppe, interpretati rispettivamente da Dominique Devenport e Jannik Schümann. Dopo aver assistito al primo incontro tra Sissi e Franz, al colpo di fulmine travolgente e al matrimonio che dà ufficialmente il via ad una delle storie d’amore più belle, nel corso della seconda puntata, il pubblico assisterà ai primi problemi coniugali tra Sissi e Franz.

Anticipazioni Sissi serie tv seconda puntata/ Sissi & Franz, luna di miele tribolata!

Nel corso della seconda puntata, infatti, Sissi che, improvvisamente ha dovuto abbandonare la sua vita semplice in campagna per stare accanto al marito ovvero ad uno degli uomini più importanti di quel periodo, dovrà fare i conti con l’infedeltà coniugale dell’uomo per amore del quale ha deciso di stravolgere totalmente la propria vita. Un tradimento, infatti, rischia di far crollare il matrimonio, ma anche di mettere in pericolo la stabilità dell’Impero. Cosa accadrà, dunque, nei dettagli? Andiamo a scoprire tutto.

SISSI SERIE TV/ Diretta e anticipazioni 28 dicembre: sfarzose nozze per Sissi e Franz

Sissi, serie tv, trama episodi: dopo il rifiuto, Franz tradisce Sissi

Nel corso del primo episodio della seconda puntata della serie tv, Sissi, dopo aver sposato l’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe I, si ritrova a dover fare i conti con i problemi della vita coniugale. Essendo ancora troppo giovane, non riesce a consumare la prima notte di nozze con il marito. Franz si mostra comprensivo, ma non perde tempo tradendola con altre donne. Come se non bastasse, la giovane Sissi si ritrova a dover imparare le rigide regole di corte. Lontana dalla propria famiglia, vorrebbe avere accanto una persona fidata. L’imperatrice sceglie l’amica Fanny la quale, essendo un’ex prostituta, viene considerata inadeguata a diventare la dama di compagnia di Sissi. Cacciata dal castello, Fanny viene aggredita da tre uomini, ma a salvarla è un patriota ungherese di nome Lajos con la missione di uccidere Franz. Nel frattempo, Sissi, da moglie innamorata, attende tutta la notte il ritorno del marito.

Bianca Maria Scapardone, la Contessa di Challant/ Una delle prime femme fatale

Nel secondo episodio della seconda puntata in onda questa sera, Sissi e Franz riescono finalmente a consumare il loro matrimonio. Passa il tempo e Sissi comincia a sognare un figlio con Franz. Si reca così dall’amica Fanny le quale le dà alcuni consigli per poter realizzare il sogno della maternità. Tuttavia, nonostante la felicità per il rapporto con Franz, Sissi deve gestire la rabbia dell’arciduchessa. Quest’ultima, furiosa per l’amicizia che Sissi ha con Fanny, decide di farla seguire per monitorare ogni suo movimento. Nel frattempo, in Ungheria, è sempre più vivo il pericolo di una rivolta contro l’imperatore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA